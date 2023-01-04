 

Apple повысит цены на сменные аккумуляторы в своих устройствах с 1 марта

04.01.2023, 20:01, Разное
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С 1 марта 2023 года ожидается повышение стоимости замены аккумулятора в устройствах Apple. Об этом пишет Macrumors, ссылаясь на источники в компании.

Стоимость замены батареи в Америке для моделей iPhone 13 и старше вырастет на 20 долларов. Теперь она составит 89 долларов, или около 6,2 000 рублей. Цены на аккумуляторы для компьютеров Apple также будут скорректированы. Услуги для MacBook Air подорожают на $20, а для MacBook Pro – на $50 соответственно. За замену батареи iPad пользователям также придется доплатить 20 долларов.

Повышение цен не коснется пользователей без гарантий AppleCare или AppleCare+. Если емкость аккумулятора превышает 80%, владельцы гарантии AppleCare+ могут потребовать бесплатной замены. Данные изменения вступают в силу 1 марта 2023 года.


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