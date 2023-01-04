Мнение: Второе письмо про Лукашина

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Я как раз не люблю спорить, поскольку известно, что переубедить практически никого невозможно, но, если тебе это весело…

Про «точку зрения здоровой психики». Понимаешь, «здоровая психика» — многогранное понятие. Это не про правильность, это про развитие. Психика здоровая, когда человек способен развиваться. А это развитие — оно ведь у каждого по разному происходит, в зависимости от индивидуальных особенностей и накопленных проблем. Грубо говоря, есть два человека, оба совершают одинаковое действие — но для одного это будет шаг в сторону развития, а для другого — в сторону деградации. Понимаешь? Именно поэтому анализ действий с позиций «как надо было» — это все ж подход милицейский, а не психологический.

С тем же Лукашиным: он ведь не считал, что «вторгся в чужую квартиру». Он пришел в СВОЮ квартиру — и лег спать на СВОЕМ диване. Почему та дура, которая вела «анализ», даже не подумала поставить себя на его место? А это ведь основа основ, это и называется «эмпатия». Психолог без эмпатии — это, извини, как логопед с «фефектами фикции».

Важный момент, и это подробно разъясняется в фильме — Лукашин не алкоголик, он вообще практически не пьет. Именно поэтому он так надрался — на Руси это называется «не знает свою меру». Опьянение ведь — штука коварная, оно накрывает не сразу… Выпил стакан, другой, третий — вроде «полет нормальный», всё вижу, себя контролирую. Друзья налили четвертый, хлопнул — и всё, отключился. Дальше вплоть до прихода Нади Лукашин шел «на автопилоте». И отсюда — он долго в принципе не мог поверить, что к нему в дом вперлась какая-то баба, да еще и льет на него воду! А потом она еще и обрушивает на него совсем уж несуразную информацию — что он не только не в своей квартире, но еще и в чужом городе, за 1000 км от своего дома!

Тата, ну ты б хоть себя поставила на его место: утром ты просыпаешься в своей кровати — но к тебе подходит какой-то мужик, грубо тебя будит, требует, чтобы ты срочно выметалась, да еще и говорит, что ты в чужом городе! Какая была бы твоя реакция, только честно? Мой тебе совет: прежде чем судить других людей — примеряй всё на себя! Причем примеряй ЧЕСТНО (это самое главное): принимай в расчет, что у тебя столько же информации, сколько было у того человека, чьи действия ты пытаешься оценивать. Хотя, конечно, заманчивее оставаться в позиции «мудрого зрителя», который весь фильм уже посмотрел, знает сюжет, ничего не пил и испытывает превосходство — «я же не такая, я же не пьяница!»

Ты заявишь, что «но Лукашин же пил, он должен был знать…» Нет, не должен. Еще раз — Лукашин НЕ ПЬЕТ. У него нет опыта сильного алкогольного опьянения (а у тебя есть?) Соответственно, для него (как, видимо, и для тебя) характерно убеждение, что «опьянение до отключки — это то, что случается с другими», но уж точно не со мной. Я-ТО НЕ ПЬЯНИЦА!!

И кроме того, Лукашин, что тоже понятно по его манерам — это не хулиган, не дебошир, он вполне законопослушный. Он скорее стеснительный, чем напористый. О чем это говорит? О том же — об отсутствии соответствующего опыта: он, видимо, никогда прежде не оказывался в настолько шокирующей ситуации — с чужой женщиной в чужой квартире без штанов, и в это время приходит МУЖ! Да еще при этом в его мозг постепенно (!! — учти это!) прорывается понимание, что он еще и (всё-таки) в чужом городе, в котором он вообще непонятно как оказался!

Тебе и лысой девушке Лине такая ситуация, понятно, нипочем — вы в них бывали десятки раз и прекрасно знаете, как себя вести. Рутина! И вообще вы, видимо, ведете что-то вроде жизни разведчика на нелегальном положении — когда надо быть каждый миг готовым к любому подвоху, на тебя охотятся все спецслужбы государства, и только от быстроты твоей реакции и готовности НА ВСЁ зависит, выживешь ли ты.

Но Лукашин — это участковый врач, который ведет обычную гражданскую жизнь и даже в армии, скорее всего, не служил. Он привык (как мы все), что его жизнь всегда находится у него под контролем (это обычно иллюзия, но очень привязчивая). А тут он вдруг оказался в ситуации, где от него ВООБЩЕ НИЧЕГО НЕ ЗАВИСИТ! Он в чужом месте, с чужими людьми, не знает, что произошло, и к тому же не одет (а это ЛЮБОМУ человеку добавляет ощущение уязвимости — и это при том, что он ведь не помнит, как раздевался).

Если бы девушка Лина чему-нибудь училась ( в чем я глубоко сомневаюсь) — она бы с легкостью опознала такую ситуацию с психологической точки зрения. Тебе простительно не знать — хотя ты тоже могла бы догадаться, будучи моей дочерью: ситуация полной потери контроля над ситуацией… это и есть ситуация РЕБЕНКА!! Поэтому-то Лукашин пытается забраться глубже под одеяло (прекрасный штрих, показывающий, что авторы прекрасно разбираются в психологии): это называется РЕГРЕССИЯ, когда человек в ситуации шока как бы «проваливается» на свои предыдущие стадии психического развития. Кстати, когда ты от горя или сильного потрясения вдруг начинаешь плакать — это ровно то же самое: на какое-то время психика перестает справляться, и ты как бы «откатываешься» в одно из предыдущих состояний — состояние ребенка.

Бритая Лина из ролика тут пользуется моментом, чтобы обвинить героя в «отсутствии мужественности» — типа, она бы так никогда не сделала, с ней же никогда не бывает ситуаций потери контроля. НУ-НУ. Но, дочура, не повторяй за ней; она просто лишена эмпатии и не разбирается в психологии взрослых людей. Провалиться в состояние ребенка может каждый. Говорить, что «настоящий мужчина — он бы никогда…» — это то же самое, как сказать, к примеру, что с какой бы силой тебя не ударили по роже — ты, типа, никогда не упадешь. Тот, кто такое говорит, да еще и свято в это верит, показывает лишь то, что у него слишком мал и узок жизненный опыт, но при этом присутствует жажда неких «идеальных мужчин», которым «всё нипочем». Другими словами — это позиция девочки-припевочки примерно 14-16 лет 🙂

Говоря еще проще — самим комментарием только одного этого эпизода из фильма наша девушка демонстрирует не что иное, как… свой собственный инфантилизм. О чем, впрочем, свидетельствует и ее весьма и весьма эпатажный (то есть подростковый) вид. Возможно, поэтому она тебе так и нравится: ты ведь тоже еще маленькая, моя милая лапа! В общем, извини, что я так обрушился на твою любимую ведущую — которая комментирует поступки взрослых героев с позиций «все повидавшей и очень строгой» девочки-подростка… (конец второго письма)