 

Полиция Италии пытается определить личность преступника, установившего вблизи озера Комо билборд «Россия здесь навсегда»

04.01.2023, 19:33, Разное
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Полиция итальянского города Комо ищет злоумышленника самовольно установившего ночью 31 декабря на территории населённого пункта билборд с надписью на русском языке «Россия здесь навсегда».

Война в УкраинеПримечательно, что в новогоднюю ночь на территории элитного коттеджного посёлка, где и появился загадочный билборд, за неуплату было отключено видеонаблюдение, что усложняет задачу правоохранителям.

Сам посёлок полностью состоит из особняков, находящихся в собственности граждан России, но изъятых у них из-за санкций. Уже осенью россияне покинули территорию, некоторые из них сражаются за своё имущество в судах, другие просто отказались от недвижимости.

По словам следователя Алессандро Джентиле, в числе подозреваемых все лица с российским гражданством, имеющие недвижимость в Комо и его окрестностях, а также граждане Италии, владеющие русским языком и подозреваемые в связях с Россией. Всего на карандаше у правоохранителей около 700 человек.

– Помимо этого, нам предстоит установить лексическое значение этой записи – имеет ли её автор ввиду, что русские считают отобранную у них недвижимость своей или Москва планирует проведение военной операции на территории Италии, – пояснил Джентиле.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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