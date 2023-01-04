Вице-премьер Мантуров совершил рабочую поездку в Ульяновск на новом российском лайнере МС-21

Вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров совершил рабочую поездку в Ульяновск на российском самолете МС-21.

Денис Мантуров посетил подмосковный ФАУ ЦАГИ, где осмотрел стенд испытаний и прототип кессона композитного крыла перспективного широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета (ШФДМС), работа над которым сейчас ведется. Он также ознакомился с ходом ресурсных испытаний самолетов МС-21 и SSJ-NEW (RRJ-NEW), говорится в сообщении на сайте правительства России.

Также вице-премьер побывал на предприятии Объединенной авиастроительной корпорации «Ростеха» в Ульяновске – ПАО «Ил» – Авиастар. В Ульяновск Мантуров прилетел на новейшем самолете МС-21.

Напомним, серийное производство отечественного самолета МС-21 с российским двигателем ПД-14 начнется в 2025 году.

МС-21 – отечественный среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Лайнер ориентирован на наиболее востребованный сегмент рынка пассажирских перевозок. Он создается на базе новейших разработок в области авиастроения.

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