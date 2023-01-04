 

В посольство России в Латвии прислали подозрительную посылку с неизвестным веществом

04.01.2023, 19:16, Новости дня
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Госполиция Латвии была вызвана в посольство РФ в Риге, куда пришла подозрительная посылка с неизвестным веществом, проводится проверка, сообщила представитель ведомства Симона Гравите.

Гравите пояснила, что полиция получила вызов в российское посольство из-за посылки, в которой находится вещество неизвестного происхождения, на месте происшествия работают сотрудники полиции и других оперативных служб, выполняется проверка, передает РИА «Новости».

Также сигнал из посольства поступил на пульт дежурного противопожарно-спасательной службы, передает ТАСС.

Напомним, в марте российское посольство в Ирландии протаранил грузовик, он въехал в ворота дипмиссии в Дублине в присутствии полиции.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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