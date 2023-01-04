И модно, и полезно: почему стоит перейти на эколаки и минималистичный маникюр

Большинство женщин сегодня предпочитает красить ногти гель-лаком. Такой лак быстро сохнет и держится очень долго. Но сегодня все больше клиенток топ-салонов возвращается обратно к обычным лакам. Оказалось, что стойкие гель-лаки токсичны, наносят вред ногтям и организму, а кроме того, сильно загрязняют окружающую среду.

Взамен гель-лаков многие женщины сегодня предпочитают использовать так называемые экологичные лаки. Такие лаки изготавливаются с использованием натуральных природных материалов и считаются гораздо более безопасными для здоровья и ногтей. К тому же лаки этой разновидности практически не загрязняют природу.

Что такое эколаки и из чего их делают

В состав эколаков, конечно, входят в том числе и синтетические вещества. Ведь без таких компонентов нельзя добиться достаточно устойчивого покрытия. Однако вредных ингредиентов эколаки содержат гораздо меньше, чем гелевые. Изготавливаются экологичные лаки с использованием, к примеру, таких компонентов, как целлюлоза, хлопок, экстракты кукурузы и картофеля, слюда, глицерин и пр. Цветные эколаки вместо синтетических пигментов содержат натуральные природные красители и смолы.

Путать эколаки с лечебными покрытиями и сыворотками для ногтей, конечно, не стоит. Но все же такие покрытия считаются продуктом действительно достаточно экологичным. Некоторые разновидности экологичных лаков выпускаются даже на водной основе.

Ассортимент таких покрытий сегодня постоянно расширяется. В продаже появляются все новые текстуры. При желании уже сейчас можно приобрести как мерцающие, так и матовые или зеркальные эколаки. Чаще всего покрытия этой разновидности имеют нюдовые цвета. Но в продаже можно встретить и яркие эколаки.

Микропластик

Перейти на эколаки в этом году стоит хотя бы потому, что они, в отличие от гель-лаков, не состоят из полимеров, которые не разлагаются естественным путем. Когда гель-лак спиливают с ногтей, он превращается в пыль, состоящую из микрочастиц пластика. Такие микрочастицы в последующем попадают в канализацию и сливаются в реки. Реки же, в свою очередь, уносят их, в том числе и в океан.

Сегодня микропластик, производимый людьми в быту, экологи находят буквально повсюду: в океане, почве, во льдах на полюсах. Такие частицы загрязняют природу и могут оказывать негативное влияние на здоровье людей. Попадание этих частиц в организм может привести к воспалениям, нарушению работы репродуктивной и эндокринной систем.

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Токсичность гель-лаков

Еще одной причиной отказаться от гель-лаков в пользу эколаков может стать то, что стойкие средства обычно очень токсичны. Исследование, доказывающее то, что вредные вещества из гель-лаков могут проникать в организм человека через ногти, ученые опубликовали еще в 2015 году.

Эколаки, в отличие от гель-лаков, не содержат в своем составе способных проникать в организм человека вредных веществ. Приставка “эко-” в данном случае, конечно, не означает полной натуральности. Но все же такие лаки позволяют делать гораздо более безопасный маникюр, чем гель-лаки.

Вред для ногтевой пластины

Наносят стойкие лаки вред не только организму человека. Сильно страдает от таких средств и сама ногтевая пластина. Для снятия гель-лаков ноготь периодически приходится спиливать. Из-за этого пластина истончается и может начать слоиться. Негативное влияние на ногти оказывают и химические вещества, используемые при снятии гель-лака. Такие вещества разъедают ногти, а иногда и окружающие ткани. Также они могут вызывать аллергию.

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Хотя эколаки и не способны давать настолько стойкое покрытие, как гель-лаки, на ногтевую пластину они действуют гораздо более бережно.

Декор ногтей и минимализм

Загрязнять окружающую среду могут не только сами лаки. Свою лепту в этот процесс вносят и всевозможные мелкие декоративные элементы маникюра. Наносить вред природе могут присыпки, глиттеры, стразы. Присыпки, к примеру, изготавливают из полимеров. Частички это настолько мелкие, что их вообще невозможно переработать. Чтобы сохранить окружающую среду, многие женщины поэтому сегодня также отдают предпочтение минималистичному маникюру. Ведь в этом случае никакой декор не используется вообще.

Помимо минималистичного маникюра в моду сегодня входит также полировка ногтей. При таком оформлении лак вообще не используется. Ногти же после полировки выглядят не менее блестящими, чем покрытые прозрачным лаком. Держится полировка на ногтевых пластинах при этом достаточно долго.