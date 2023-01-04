«Лохматый» боб с челкой-шторкой: 10 примеров современной стрижки

Короткая волнистая стрижка с челкой – стильная и универсальная прическа, хорошо держащая форму. Один из главных трендов 2023 года представлен в нескольких вариантах, поэтому очаровательным дамам легко подобрать для себя то, что больше всего им подходит.

Универсальная женская стрижка

Келл Володарчик, известный стилист из Мичигана, уверяет, что «лохматый» боб с челкой – прекрасная возможность продемонстрировать красивый овал лица и длинную шею. Стильная прическа, которая может быть как очень длинной, так и короткой, отличается многослойностью и градуированными кончиками. Локонам придается дополнительный объем с помощью фена и универсальных средств для укладки. Лохматые волосы с текстурными прядками, ложащиеся волнами, красиво обрамляют лицо, помогая скорректировать его пропорции. А густая челка смотрится с «лохматым» бобом очень органично.

Эта прическа может сохраняться несколько дней в идеальной форме без дополнительных усилий, достаточно воспользоваться сухим шампунем или текстурированным спреем. Володарчик не скрывает: она обязательно филирует кончики волос, чтобы придать визуальный объем тонким волосам и сделать линию прически плавной.

Легкая укладка и естественный образ

Лучшая прическа – та, которая создана с учетом особенностей волнистых и густых волос. При многоступенчатой градуированной стрижке, проходящей в несколько этапов, детально прорабатывается каждая зона волос. Настоящий профессионал уверяет, что правильная стрижка волнистых локонов возможна только «насухую», когда мастер видит каждый завиток. Чтобы получить естественный образ без спутанных прядей, нужно расчесать влажные локоны против их роста и нанести на них немного стайлингового средства.

Володарчик демонстрирует 10 примеров очень простой в уходе прически – волнистого боба с челкой-шторкой, добавляющей образу дерзости.

Слоистый боб длиной до шеи

Средняя длина – наиболее удачный вариант, остающийся на пике моды. Он подойдет для женщин с очень густыми волосами. Боб, подстриженный слоями, прекрасно держит форму, а завитые локоны сохраняют объем. Стилист рекомендует для создания живого образа воспользоваться солевым спреем, мгновенно увеличивающим плотность волос и надежно фиксирующим пряди.

Слоистый боб, не покидающий рейтинги самых популярных причесок, поможет решить проблему слишком тонких волос, лишенных объема.

Стрижка бикси с мелированием

Забавная прическа, которая соединяет в себе длину боба и объем пикси, понравится тем, кто мечтает о короткой стрижке, но не хочет стричь волосы. Притягательный вариант как для юных леди, так и зрелых дам, отличается простотой укладки и модной градуировкой. Выглядящая немного неряшливо стрижка подчеркнет задорный характер и женственность ее обладательницы.

Светлые блики в волосах добавляют нужный объем и подчеркивает глубину цвета.

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Короткая стрижка для тонких волос

Отличный способ придать объем тонким волосам – сделать стрижку слоями. Кроме того, акцент делается на челке-шторке, которая будет на пике популярности в 2023 году. Чтобы уложить волосы мягкими волнами, достаточно их взъерошить пальцами у корней, а затем зафиксировать завитки лаком.

Боб до плеч с рваными краями и челкой-шторкой

Прическа, которая никогда не выйдет из моды, идеально подойдет женщинам с волнистыми волосами. А благодаря рваным краям локоны кажутся очень легкими. При градуированной модели стрижки важно, чтобы слои создавались хаотично, а «лохматость» зависела от угла оттяжки и состригания прядей. Создать движение и объем поможет фен и круглая щетка-брашинг.

Боб на густых волосах

Длинный боб до плеч с рваными краями, придающими локонам растрепанный вид, – модный хит наступившего года. Благодаря филировке всего полотна волос прядки лежат волнами, что создает визуальный объем, а текстурированные спреи сильной фиксации помогут его сохранить.

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Универсальный вариант подчеркнет красивую линию плеч.

Кудрявый «лохматый» боб с короткой челкой

Эта прическа отличается от предыдущей длиной челки, которая не всем идет. Неслучайно молодежный вариант стрижки выбирают смелые духом девушки. Прическа, состоящая из множества слоев, подойдет обладательницам круглого лица: она выравнивает пропорции, скрывая пухлые щечки, и делает акцент на красоте ясных глаз. Модную небрежность придают волнистые локоны, подстриженные слоями.

Стрижка с пробором посредине для тонких волос

Чем объемнее прическа, тем больше возможностей скрыть все, что не устраивает во внешности. Слоистый боб средней длины, доходящей до плеч, – стрижка, которая скроет отсутствие выразительных скул и поплывший овал. Вариант с пробором поможет вытянуть квадратное или круглое лицо (заглавное фото).

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Парикмахер Келл Володарчик рекомендует эту стрижку для тонких волос, а градуировка, многослойность прядок, асимметричные линии в проборе помогут создать современный образ.

Растрепанный боб с челкой

Для дам с густыми локонами и овальной формой лица такой вариант стрижки подойдет идеально. Лучше всего выбирать длину от мочки уха до плеч, чтобы придать объем даже тонким волосам. Отличная прическа для тех, у кого волнистые пряди, поможет смягчить черты лица и подчеркнуть скулы. Густая челка-шторка, частая спутница модной стрижки, дополняет женственный образ. Она создает легкий хаос в линиях и корректирует пропорции лица.

При укладке можно воспользоваться воском для волос с блеском, который, не утяжеляя локоны, поможет выделить отдельные пряди.

Многослойный боб

Парикмахер выстригает волосы слоями, чтобы они имели разную длину. Такая стрижка соединяет в себе классический боб и прическу каскад, при которой короткие прядки располагаются на затылке, а длинные – чуть выше плеч. Локоны лежат не в одной плоскости, а имеют несколько разных направлений.

Многослойный боб отличается универсальностью и практичностью: стрижка не требует много затрат на укладку и прекрасно сохраняет свою форму. Можно воспользоваться спреем-воском, позволяющим волосам оставаться максимально подвижными.

Волнистый боб с длинной челкой

Стрижка на кучерявые волосы – хит этого года, подразумевающий создание множества слоев. Благодаря получившейся лесенке волнистые прядки ложатся в красиво оформленную прическу, а за счет пышной удлиненной челки, скрывающей высокий лоб, она выглядит фактурной. Стильно смотрящийся боб идеально подходит обладательницам овального, круглого, прямоугольного лица.

При желании вьющиеся волосы челки можно выпрямить стайлером.

Найти боб мечты легко!

«Лохматый» боб с челкой-шторкой, давно находящийся в топе самых модных причесок, нравится женщинам разных возрастов. Стильная стрижка делает зрелых леди моложе, а юным барышням придает индивидуальность. Прическа идеально подходит для плохо поддающихся укладке вьющихся волос, делая образ динамичным.

Парикмахеры в салоне помогут выбрать подходящий вариант стрижки. Поскольку «лохматый» боб стрижется с обязательной градуировкой, это позволяет сформировать объем в прикорневой зоне. А челка-шторка поможет красиво обыграть черты лица, добавляя им выразительности.

Достаточно посмотреть на фотографии, представленные в статье, чтобы найти боб своей мечты, ведь эта прическа идет практически всем. В выборе подходящей стрижки поможет как собственная интуиция, так и помощь мастеров-профессионалов, которые смогут воплотить в жизнь все ваши задумки.