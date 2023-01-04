 

Samsung выпустила смартфон Galaxy F04 с аккумулятором 5000 мАч

04.01.2023, 18:45, Разное
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В Сети опубликовали подробности о новом не анонсированном смартфоне Samsung Galaxy F04.

Данный аппарат в скором времени презентуют публике, однако ряд характеристик уже озвучили. Премьера состоится в ближайшие дни, однако инсайдеры уверены, что модель Samsung Galaxy F04 будет доступна на индийском рынке по цене около 90 долларов. За производительность смартфона отвечает процессор MediaTek Helio P35 с 8 гигабайтами оперативной памяти.

Кроме того, новая модель обладает увеличенным 6,5-дюймовым экраном с высоким разрешением и фронтальной камерой на 5 мегапикселей. На задней части смартфона применили сдвоенную основную камеру на 13+2 мегапикселя. Повышенная автономность девайса обеспечивается аккумулятором на 5000 мАч с быстрой зарядкой.


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