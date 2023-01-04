 

OnePlus выпустила зарядное устройство Super Flash мощностью 100 Вт для одновременной зарядки двух телефонов

04.01.2023, 18:40, Разное
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OnePlus начала рекламировать в Китае зарядное устройство Super Flash мощностью 100 Вт для одновременной зарядки двух телефонов. Об этом пишет GizmoChina.

Для устройства доступны два разъема: USB-A (или USB-C), и оба они поддерживают стандартную быструю зарядку мощностью 65 Вт. Подключив устройство, можно получать непрерывную мощность в 100 ватт от Super Flash. По некоторым заявлениям, оба разъема могут использоваться одновременно. Super Flash способен одновременно заряжать до двух смартфонов или заряжать один смартфон при подключении к компьютеру.

Super Flash был разработан для смартфона OnePlus 11. Он поддерживает зарядку мощностью до 100 Вт. Ожидается, что будущий флагман OnePlus будет заряжаться на 100 процентов в течение 25 минут и на 50 процентов в течение 10 минут. Неизвестно, когда зарядное устройство будет доступно для покупки и по какой цене. GizmoChina не исключает, что Super Flash может быть доступен только в Китае.


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