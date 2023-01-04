Неизвестный гаджет Google использовался для шпионажа за пользователями

Мэтт Кунце, “белый” хакер, обнаружил уязвимость в Google Home Mini. Это позволяет хакерам удаленно управлять устройством и прослушивать его владельцев. Об этом сообщило издание Tweakers.

По словам исследователя, способность обнаружить точку доступа Wi Fi, к которой подключена умная колонка Google Homes, позволяет перехватить управление устройством без необходимости подключения к этой точке доступа. Для этого необходимо деаутентифицировать точки доступа Wi-Fi. Это приведет к отключению колонки от сети. С помощью дополнительной программы можно добавить учетную запись Google в Google Home. Если настоящий пользователь подключит колонку к Wi Fi, доступ к управлению учетными записями будет иметь как первоначальный владелец, так и любой злоумышленник.

Злоумышленник сможет получить контроль над колонкой и заставить свой телефон звонить. Взяв трубку, злоумышленник сможет слышать всю активность вокруг колонки. Скорее всего, легитимный пользователь не заметит никаких изменений.

Кунце обнаружил уязвимость в начале 2021 года и сразу же рассказал о ней в Google. IT-компания заплатила хакеру 107 500 долларов, или примерно 8 000 000 рублей. Google уже исправил ошибку, Кунце смог опубликовать ее детали.