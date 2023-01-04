 

Неизвестный гаджет Google использовался для шпионажа за пользователями

04.01.2023, 18:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Мэтт Кунце, “белый” хакер, обнаружил уязвимость в Google Home Mini. Это позволяет хакерам удаленно управлять устройством и прослушивать его владельцев. Об этом сообщило издание Tweakers.

По словам исследователя, способность обнаружить точку доступа Wi Fi, к которой подключена умная колонка Google Homes, позволяет перехватить управление устройством без необходимости подключения к этой точке доступа. Для этого необходимо деаутентифицировать точки доступа Wi-Fi. Это приведет к отключению колонки от сети. С помощью дополнительной программы можно добавить учетную запись Google в Google Home. Если настоящий пользователь подключит колонку к Wi Fi, доступ к управлению учетными записями будет иметь как первоначальный владелец, так и любой злоумышленник.

Злоумышленник сможет получить контроль над колонкой и заставить свой телефон звонить. Взяв трубку, злоумышленник сможет слышать всю активность вокруг колонки. Скорее всего, легитимный пользователь не заметит никаких изменений.

Кунце обнаружил уязвимость в начале 2021 года и сразу же рассказал о ней в Google. IT-компания заплатила хакеру 107 500 долларов, или примерно 8 000 000 рублей. Google уже исправил ошибку, Кунце смог опубликовать ее детали.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.11.22 / Грызня в семье Ковальчук и Чумакова попала на видео: Что Юля с собой сделала!

30.11.21 / Мнение: Письмо: “Понеслась душа”

20.06.21 / Сезон цветения сливы во Вьетнаме: две подружки решили сделать фотосессию, но в прокате осталось только два наряда

03.12.21 / Более 100 НКО стали победителями конкурса “Москва – добрый город”

17.08.20 / В гостях у Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса: экскурсия по их новой вилле за 40 миллионов долларов в Майами

13.12.22 / В России начались продажи Ford Escape 2022 года за 3,4 миллиона рублей

10.08.22 / Мнение: “Страна утраченной эмпатии” – от автора!

27.03.21 / Скандалы: Шугалей поможет удерживаемой в США россиянке

18.06.21 / Ванная превращается в сушилку и другие полезные вещи японского быта

31.07.20 / Мнение: У русской истории нет этнических границ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика