 

Мантуров испытывает российский самолет МС-21р

04.01.2023, 18:40, Разное
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Денис Мантуров (вице-премьер, глава Минпромторга РФ) совершил рабочую поездку в Ульяновск на российском самолете МС-21.

Сначала Мантуров посетил ФАУ ЦАГИ в Москве, где увидел прототип и испытательный стенд для композитного крыла. Это текущая работа. Мантуров также увидел самолеты МС-21 и SSJNEW (RRJNEW) во время ресурсных испытаний. В ходе рабочей поездки вице-премьер – глава Минпромторга посетил Ульяновскс Объединенная авиастроительная корпорация “Ростех” – ПАО “Ил – Авиастар”. Согласно заявлению правительства, на борту самолета МС-21 Дениса Мантурова сопровождали Юрий Слюсарь (генеральный директор ОАК) и Ян Бург (генеральный директор авиакомпании “Россия”).

В декабре Мантуров заявил, что серийное производство отечественных самолетов МС-21 с российским двигателем ПД-14 начнется в 2025 году.
Отечественный среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения МС-21 рассчитан на 163-211 мест. Этот авиалайнер ориентирован на самый востребованный сегмент пассажирских перевозок. При его создании использованы последние достижения в области авиастроения.


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