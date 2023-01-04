 

В сыновья годится: воюющую с Питтом Джоли увидели на свидании с молодым красавцем

04.01.2023, 18:22, Разное
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Анджелина Джоли и Брэд Питт развелись, можно сказать, уже давно. Пара распалась со скандалом. Они долгое время решали вопросы, связанные с разделом имущества и опекой над детьми. Бывшие супруги во время судебного процесса строили друг другу козни, воевали, образно говоря. Сейчас конфликт, похоже, заморожен, а может исчерпал себя.

Питт, как известно, сосредоточился на новой пассии – брюнетке Инес Де Рамон. А Джоли, по всей видимости, после развода так и не вступала в романтические отношения. Правда, на днях заговорили о том, что Анджелина неровно дышит к 26-летнему ирландскому актеру Полу Мескалу.

Джоли и Мескала заметили в одном из лондонских кафе, где они мило беседовали. В Сети тут же принялись говорить, что актер годится звезде Голливуда в сыновья. Однако на то, что это свидание было не романтическим, указывает присутствие Шайло. Да, актриса пришла на встречу вместе со своей дочерью.

Анджелина Джоли вместе с наследницей посмотрели спектакль “Трамвай “Желание” в Театре Алмейда. Одну из главных ролей исполнил Пол Мескал. По всей видимости, 47-летнюю звезду Голливуда впечатлило то, как сыграл молодой человек, и она решила встретиться с ним лично, чтобы выразить восхищение.


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