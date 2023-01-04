 

“Вся Москва об этом говорит”: всплыла правда о грязной подлости дочери Захарова

04.01.2023, 18:22, Разное
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После смерти режиссера театра “Ленком” Марка Захарова между культурным учреждением и дочерью артиста возник конфликт. Александра Захарова оказалась буквально загнана в угол из-за препираний нового руководства. Скандал в театре Ленинского комсомола муссировался в прессе на протяжении двух лет и не утихает до сих пор.

Появилась информация о том, что дочь Захарова якобы уволили из театра, но в “Ленкоме” опровергли это. Журналист и блогер Стас Садальский в эфире ютуб-шоу “Эмпатия Манучи” заявил, что дочь Марка Захарова приперли к стенке и сократили все ее роли, и виноват в этом нынешний директор Марк Варшавер.

“Вся Москва об этом говорит. Я Саше сказал — не расстраивайся. Так будет не всегда”, – заявил Садальский.

В ответ на это в театре заявили, что Александра Захарова не только продолжает работать в театре, но и получает нормальную зарплату в 158 тысяч рублей ежемесячно, не считая надбавок. А с надбавками у нее выходит порядка 300 тысяч. По словам Варшавера, Захарова играет в постановках “Вишневый Сад” и “Безумный день или Женитьба Фигаро”.

За сплетни в театре пообещали подать на Садальского в суд. Выходит, что из-за дочери Захарова актер может серьезно пострадать, вот такая вот грязная подлость.


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