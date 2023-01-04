Мануэла Бортоламеолли, DIEGO M: “Российские клиенты предельно требовательны при выборе верхней одежды”

Бренд DIEGO M в России знают и любят много лет. Итальянская марка чувствует вкусы российских женщин, предлагая «ту самую» верхнюю одежду — качественную и стильную одновременно. Мануэла Бортоламеолли и Диего Мацци руководят компанией почти 20 лет, но не чувствуют выгорания или нехватки вдохновения. Как любить свое дело и успевать жить полной жизнью — Мануэла рассказала в интервью.

Бренду DIEGO M без малого 20 лет. В чем главный секрет вашего успешного бизнеса?

Действительно, в 2023 году бренду DIEGO M исполнится 20 лет. Секрет нашего с Диего успеха — фирменный семейный коктейль: микс креативности и талантливого управления бизнесом. В компании я занимаюсь коммерческими вопросами, маркетингом и связями с общественностью, поэтому выступаю как официальное лицо бренда, а мой муж Диего — не только творческая натура, дизайнер и идейный вдохновитель, но и успешный бизнесмен. Мы, несомненно, дополняем друг друга и помогаем самореализовываться. В рецепт успеха входят также наша любовь, полное доверие, взаимоуважение и, конечно, стопроцентная вовлеченность в общее дело.

Мануэла Бортоламеолли и Диего Мацци вместе почти 40 лет. У пары трое детей — сыновья

Маттео и Андреа, а также дочь Марта

Как вы с Диего находите баланс между креативом и коммерческой составляющей бизнеса?

Два увлеченных человека, преданных своему делу, словно они половинки единого творческого проекта, — это настоящая удача, удвоенная сила таланта. Несомненно, мода всегда была частью жизни Диего, и с его эстетическим видением он в каждом сезоне переосмысливает концепцию верхней одежды, создает роскошные модели. Я же отвечаю за работу с клиентами, продвижение компании, много путешествую, проникаясь культурой и традициями стран, общением с людьми. А после транслирую свои впечатления Диего, вдохновляя его на новые идеи.

Расскажите о ваших детях, какой путь выбрали они?

Моя дочь Марта — решительная, талантливая девушка, ее большая и искренняя страсть — кино. Это совсем не простое дело, и я как мать уважаю ее выбор. Моя основная задача — поддерживать ее в достижении цели. А сыновья Маттео и Андреа работают с нами в компании. Каждый из них решает различные задачи, исходя из своих талантов и предпочтений.

Как, на ваш взгляд, поменялась мода за последние годы?

Бренд DIEGO M давно ассоциируется с одеждой высокого качества. Наши модели — «total look верхней одежды», как для женщин, так и для мужчин. Основное место в коллекциях занимают пуховики, также бренд предлагает широкую линейку пальто, экошубки, натуральные дубленки. В последние годы в индустрии моды все больше внимания уделяют устойчивому развитию. Несомненные тренды — качество и узнаваемость, а также современный дизайн. DIEGO M всегда идет в ногу со временем, стремится пере осмыслить коллекции, следуя последним тенденциям моды.

Бренд представлен во множестве стран, в чем специфика российского рынка?

За годы ведения бизнеса я много и часто приезжала в Россию. И счастлива, что имела возможность поближе познакомиться с вашей страной, культурой, традициями. Российский рынок для нас является наиболее важным, ему мы уделяем особое внимание. Я очень люблю Россию и российских клиентов. Учитывая особенности климата, они всегда предельно требовательны и внимательны при выборе верхней одежды. Именно поэтому, создавая новые коллекции, мы тщательно подходим и к дизайну моделей, и к выбору материалов. И это приносит свои плоды — в России наш бренд по-настоящему популярен. Я очень этому рада.

У вас есть фавориты из новой коллекции?

Мне сложно ответить на этот вопрос, потому что в новой коллекции есть много моделей, которые мне очень нравятся. Среди них длинное роскошное пальто из кашемира. В нем будет так приятно вернуться в декабре в заснеженную Москву. Жду этого с нетерпением! Ну а для вечера с друзьями я выберу забавную цветную экошубку. Основные акценты этой модели — цикламеновый цвет и стильная фактура. И конечно, есть еще длинный пуховик с капюшоном — я мерзлявая, в нем мне точно будет тепло и уютно.

Расскажите о планах DIEGO M.

Следующий этап — инвестировать в продвижение мужской коллекции. Мы видим большой потенциал в этой части рынка. Уверена, нам есть что предложить клиентам. Фокусируемся также на инновационных решениях и совершенствовании производственных технологий, развитии в духе экологичности, осознанного потребления, ведь приставка «эко» для нас — отнюдь не пустой звук.