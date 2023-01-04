Американцы назвали проблемы, с которыми столкнется Байден в 2023 году

Американцы ожидают полный проблем год для президента США Джо Байдена, пишет обозреватель Джеймс Рейнл в статье для Daily Mail со ссылкой на результаты опроса Института Гэллапа показали.

Восемь из десяти американцев считают, что 2023 год станет периодом экономических трудностей, повышения налогов и роста бюджетного дефицита, а шесть из десяти полагают, что цены будут расти высокими темпами, и в следующем году упадет фондовый рынок, передает РИА «Новости».

Также 90% американцев ожидают еще один год политических конфликтов. Исследователи подсчитали, что 72% американцев прогнозируют рост уровня преступности, а 56% предсказывают многочисленные забастовки профсоюзов.

В опросе приняли участие 1800 человек, и большинство из них ответили пессимистично на вопросы об экономике, политике, социальной и международной сферах, сообщил автор.

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