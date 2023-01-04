 

Экс-президент США Трамп призвал поддержать кандидатуру Маккарти на пост спикера Палаты представителей США

04.01.2023, 17:55, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Бывший президент США Дональд Трамп призвал своих однопартийцев по республиканской партии поддержать кандидатуру Кевина Маккарти на пост спикера Палаты представителей американского Конгресса, а также противодействовать лидеру республиканского меньшинства в сенате Митчу Макконнеллу.

Заявление Трампа опубликовано социальной сети Truth Social. В нем экс-президент США заявил, что пришло время «великим республиканским членам в Палате проголосовать за Кевина, закрыть сделку, принять победу». Бывший американский президент также указал, что Маккарти будет прекрасно работать, передает ТАСС.

Также он призвал однопартийцев биться с лидером республиканского меньшинства в сенате Митчем Макконнеллом и его доминированием, который «наносит республиканской партии ущерб» и якобы является поклонником Китая.

Между тем, The New York Times пишет, что около 85% законодателей, голосовавших против Маккарти, были поддержаны Трампом перед промежуточными выборами 2022 года. Кроме того, 19 из 20 противников Маккарти являются членами собрания Freedom House, которое газета называет «ультраконсервативным собранием» из «крайне правых» республиканцев в палате.

Напомним, демократическая партия сохранила контроль над сенатом. Спикером сената осталась вице-президент США Камала Харрис, а демократ Чак Шумер – лидером демократического большинства.

Ранее лидер республиканцев Кевин Маккарти по итогам третьего тура выборов спикера Палаты представителей Конгресса США не смог заручиться поддержкой большинства, заседание нижней палаты американского законодательного органа на этом было завершено.

Накануне Палата представителей США впервые за 100 лет не смогла с первого раза избрать нового спикера нижней палаты Конгресса США.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.08.21 / В Киеве задержали банду во главе с россиянином. Ее подозревают в нападениях и грабеже иностранцев – Офис генпрокурора

06.11.21 / “Какая фигура”, “Очень сочненькая”. Светлана Лобода в мини-бикини соблазнительно прошлась по пляжу

04.05.22 / Париж раскрыл детали разговора Макрона с Путиным

01.01.22 / Экономика: Российское вино прошло испытание импортом и погодой

14.03.21 / Администрация Байдена с середины февраля пыталась установить контакт с КНДР – Reuters

05.09.20 / Американские танки переброшены на границу с Белоруссией

01.08.21 / Нарышкин предупредил о готовящихся провокациях во время выборов в России

30.12.20 / Украина заключила контракт на поставку китайской вакцины от COVID

17.08.21 / Озвучены предполагаемые причины крушения Ил-112В

09.09.22 / В Турции предсказали скорую капитуляцию ЕС перед Россией

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика