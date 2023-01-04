 

Глава нацсовета Латвии Аболиньш заявил, что «Дождю» не вернут лицензию

04.01.2023, 17:55, Новости дня
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Возвращение лицензии на вещание в Латвии «Дождю»*(признан иноагентом в России) невозможно, телеканал серьезно нарушил закон, в стране надо усилить телевещание на латышском языке, сообщил глава Национального совета Латвии по СМИ Иварс Аболиньш.

Аболиньш в эфире Латвийского радио заявил, что никакие разговоры о возвращении лицензии невозможны, поскольку телеканал «Дождь»*(признан иноагентом в России) нарушил закон, поддержка русскоязычных СМИ в Латвии нецелесообразна, необходимо укреплять содержание на латышском языке, передает РИА «Новости».

По его словам, в Латвии зарегистрировано 252 средства массовой информации, на латышском языке доступны только 42.

«То есть мы сегодня живем в информационном пространстве, где абсолютно тотально доминирует русский язык, и это после запрета в латвийском информационном пространстве 121 СМИ, связанного с Россией. Год назад доминирование русских СМИ было еще больше», – сообщил Аболиньш.

Накануне Аболиньш заявил, что принято решение аннулировать лицензию на вещание в стране телеканала «Дождь». Ранее он был оштрафован на 10 тыс. евро за показ карты с Крымом в составе РФ и за то, что российскую армию в эфире назвали «нашей».  

Напомним, вещание «Дождя» запретили в Латвии после нескольких нарушений с точки зрения латвийских властей со стороны телеканала, в частности, после слов ведущего «наша армия» в адрес российских войск. Алексей Коростелев был уволен, однако позже лицензию телеканала отобрали в Литве и Эстонии.

Также стало известно, что Латвия может отобрать у сотрудников телеканала «Дождь» визы после лишения СМИ лицензии.

Роскомнадзор 1 марта 2022 года ограничил доступ к ресурсам телеканала «Дождь» за «целенаправленное размещение на систематической основе» материалов, содержащих ложную информацию о военной спецоперации на Украине.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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