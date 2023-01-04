Омское асфальтовое полотно признали историко-культурной ценностью и запретили ремонтировать

На дорогах в Омске больше нельзя проводить ремонтные работы – с 1 января 2023 года дорожное полотно города считается историко-культурной ценностью и охраняется государством.

О существовании такого решения рассказали местные депутаты. По их словам, они не ожидали увидеть омские дороги в перечне охраняемых государством исторических объектов.

– Мы хотели этот год посвятить ремонту дорог. Но когда попытались юридически оформить реконструкционные работы, вылез этот приказ. Мы в полном замешательстве, однако поделать ничего не можем. Придётся следовать закону Российской Федерации, – высказался один из народных избранников.

Омское асфальтовое полотно действительно находится в списке историко-культурного наследия Омской области. В пояснительной записке к постановлению отмечается «огромное культурное значение» городской дорожной инфраструктуры – согласно опросам ВЦИОМ, 56% россиян ассоциируют город в первую очередь с его дорогами и их уникальными особенностями. На основании этого эксперты сделали вывод, что ремонт и реконструкция дорог «стирает» самобытность административного центра.

—