Скандалы: Новый год в Петербурге начался ДТП с участием лазурного автобуса

Утро 4 января началось в Петербурге с ДТП с участием лазурного автобуса

Как сообщают очевидцы, общественный транспорт врезался в пригородную маршрутку. В результате на дороге образовалась пробка, в которую «засосало» автомобили и троллейбусы. Напомним, что закупленные губернатором Александром Бегловым лазурные автобусы с начала транспортной реформы зачастили с попаданием в различные рода ДТП. К примеру, за апрель прошлого года, произошло не меньше 100 таких аварий. Параллельно с этим жители города на Неве неоднократно высказывались о низком уровне подготовки водителей общественного транспорта.

Стоит сказать, что проблем на автомагистралях добавляют и сложные погодные условия. Последние как раз обусловлены невозможностью Смольного и его профильных комитетов справиться с уборкой города. Все это происходит несмотря на то, что ранее Беглов анонсировал масштабную закупку снегоуборочной техники.

Виктор Милявский