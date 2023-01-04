 

В Китае вышел флагманский смартфон OnePlus 11 на чипе Snapdragon 8 Gen 2

04.01.2023, 17:20, Разное
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На китайском рынке представили новый флагманский смартфон OnePlus 11.

Аппарат может похвастаться современным дизайном. На тыльной стороне гаджета разместилась тройная камера с главным датчиком 50 мегапикселей. Кроме того, смартфон OnePlus 11 получил 6,7-дюймовый экран с высоким разрешением и частотой 120 Гц. Высокую производительность аппарата обеспечивает топовый восьмиядерный чип Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Модель обладает версиями с 12-16 гигабайтами оперативной памяти и 256-512 гигабайтами встроенной памяти.

Емкость встроенной батареи составит 5000 мАч с быстрой зарядкой на 100 Вт. Разработчики предусмотрели защиту от попадания влаги и пыли по системе IP54. Стоимость смартфона в Китае начинается от 4 тысяч юаней.


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