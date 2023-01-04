 

В Интернете появилась информация о новом смартфоне OnePlus

04.01.2023, 17:15, Разное
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Pricebaba и инсайдер Йогешам Браром опубликовали снимки экрана из Device Info HW. Он работает на неанонсированном смартфоне OnePlus 11R. Это позволило раскрыть все спецификации новинки. Об этом сообщило издание GizmoChina.

Главным выводом стало то, что OnePlus 11R получит урезанную версию флагманского процессора Snapdragon 8 Plus Gen 1. Модель оснащена ядром Cortex-X2 3 ГГц против 3,2 ГГц стандартного процессора Snapdragon 8 PLUS Gen 1, и тремя ядрами Cortex A710 2,5 ГГц против 2,75 ГГц.
Он будет иметь 6,67-дюймовый экран, 12 или 16 ГБ оперативной памяти типа LPDDR5 и 128, 256 или 512 ГБ постоянной памяти UFS 3.1. Аккумулятор смартфона будет рассчитан на 100 Вт зарядки, а емкость батареи составит 5 000 мАч.

Скриншоты Device Info HW также показывают, что OnePlus 11R имеет три основные камеры. 50-МП Sony IMX766, 12-МП Sony IMX563 и 2-МП OmniVision OV02b. Фронтальная камера Samsung будет 16 МП. OnePlus 11R будет раскрыт вскоре после презентации OnePlus 11, которая была запланирована на 4 января.


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