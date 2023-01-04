 

Apple прекратила поддержку популярной версии приложений

04.01.2023, 17:15, Разное
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Компания Apple прекратила поддержку онлайнового погодного сервиса Dark Sky 1 января 2023 года. Об этом пишет MacRumors.

Примечательно, что приложение Dark Sky было удалено из библиотеки App Store 31 декабря 2022 года, и сервис перестал работать для тех, кто установил его до этой даты. Apple также прекратит поддержку API Dark Sky для разработчиков 31 марта 2023 года. Apple приобрела Dark Sky в марте 2020 года. Компания интегрировала некоторые сервисы в свою встроенную утилиту Weather для iOS и утилиту Weather для macOS. Пользователи, которые раньше полагались на Dark Sky для получения прогноза погоды, теперь могут получить доступ к встроенной утилите Weather на iPhone, iPad и Mac.

Это можно сделать, обновив устройства до iOS 16 или macOS Ventura. MacRumors также отметил, что сервис Weather доступен не во всех регионах.


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