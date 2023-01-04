Самая ожидаемая игра для Xbox наконец-то раскрыта

В конце 2023 года состоится релиз Senuas Saga II, эксклюзивной игры Senuas Saga для консолей нового поколения Xbox. Инсайдер, выступающий под ником Sn0w1n, рассказал об этом в Twitter.

По словам информатора, он на 100% уверен, что игра выйдет в конце 2023 года. Sn0w1n утверждает, что впервые ему рассказали о выходе Senuas Saga Hellblade II в сентябре. Теперь его источники подтверждают это время. Инсайдер поделился дополнительной информацией о фэнтезийной ролевой игре Avowed, которую создает компания Obsidian, наиболее известная по Pillars Of Eternity. По данным Sn0w1n, новинка должна появиться в продаже в 2024 году. Avowed должна была выйти в 2023 году. Однако Microsoft решила не выпускать ее из-за возросшей популярности Senuas Saga II.

Senuas Saga II: Hellblade II – крупнобюджетная action-RPG, действие которой происходит в жанре темного фэнтези, основанном на кельтских и скандинавских мифах. Впервые эта игра была представлена в 2019 году. Данный проект создавался для того, чтобы стать системным продавцом на Xbox Series X/S.