 

Самая ожидаемая игра для Xbox наконец-то раскрыта

04.01.2023, 17:15, Разное
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В конце 2023 года состоится релиз Senuas Saga II, эксклюзивной игры Senuas Saga для консолей нового поколения Xbox. Инсайдер, выступающий под ником Sn0w1n, рассказал об этом в Twitter.

По словам информатора, он на 100% уверен, что игра выйдет в конце 2023 года. Sn0w1n утверждает, что впервые ему рассказали о выходе Senuas Saga Hellblade II в сентябре. Теперь его источники подтверждают это время. Инсайдер поделился дополнительной информацией о фэнтезийной ролевой игре Avowed, которую создает компания Obsidian, наиболее известная по Pillars Of Eternity. По данным Sn0w1n, новинка должна появиться в продаже в 2024 году. Avowed должна была выйти в 2023 году. Однако Microsoft решила не выпускать ее из-за возросшей популярности Senuas Saga II.

Senuas Saga II: Hellblade II – крупнобюджетная action-RPG, действие которой происходит в жанре темного фэнтези, основанном на кельтских и скандинавских мифах. Впервые эта игра была представлена в 2019 году. Данный проект создавался для того, чтобы стать системным продавцом на Xbox Series X/S.


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