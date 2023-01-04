 

“Должна забеременеть и родить”: потерявшая ребенка Муцениеце пыхтит в постели с любовником

04.01.2023, 16:55, Разное
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Российская актриса и телеведущая Агата Муцениеце после развода с отцом своих детей Павлом Прилучным долго не могла оправиться, считают коллеги по шоу-бизнесу. После того, как звезда сериала “Мажор” по-скотски поступила с ней, Агата долго была одна. Она сильно похудела и изменилась, с головой окунулась в работу, но было заметно, что она не отпустила Прилучного.

Когда состояние Агаты Муцениеце нормализовалось, в ее жизни появился новый мужчина. Пока актриса не говорит о нем и скрывает его личность, но от СМИ ничего не утаишь. Известно, что новый возлюбленный звезды сериала “Закрытая школа” напоминает Павла Прилучного внешне и по характеру. Он тоже харизматичный и вспыльчивый.

Похоже, что Агата снова влюблена, ведь на днях она заявила о беременности. Актриса сообщила, что носит двойню, правда не по-настоящему, а ей это приснилось. При этом поклонники успели поверить. Более того, сон оказался настоящим кошмаром. Один из детей Агаты Муцениеце умер.

В Сети нашли причину такого сна. Люди уверены, что это связано со скорым рождением очередного ребенка Павла Прилучного. Ведь его новая жена Зепюр Брутян, по слухам, ждет малыша.

Блогер лена Миро написала в своем ЖЖ, что Агата Муцениеце таким образом мечтает о возвращении Павла, если видит подобные сны.

“Это я должна забеременеть и родить! От таких мыслей, как мне кажется, и проистекают сны у Муципуциевны. Смотрит на бывшего мужа, на его тягу к новой жене, на месте которой видит только себя”, – написала блогер.

Если Муцениеце и правда мечтает о ребенке, то ей надо срочно попыхтеть в постели с новым любовником.


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