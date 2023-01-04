 

Мужик, найдись! Полуголая Бузова развлеклась перед зеркалом

04.01.2023, 16:55, Разное
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Через несколько недель Ольга Бузова отметит день рождения. Ей исполнится 37 лет. А еще в этом январе будет два года, как телеведущая одинока. Как известно, после романтических отношений с блогером Давидом Манукяном, более известным как DAVA, поп-дива больше ни с кем не встречалась.

Как заметили многие, отсутствие мужчины в жизни сказывается на Бузовой. Она все чаще снимает откровенные видео и фото, которые публикует в соцсетях. Например, недавно, оказавшись в Ереване, Ольга выложила кадры, сделанные ею после душа, который она приняла в отеле.

На видео – замотанная в полотенце Бузова, которая решила немного развлечься перед зеркалом. Она игриво задрала одну ногу и немного потеребила полотенце, сунув руку почти в промежность. Невольно телеведущая так и кричит: мужик, найдись! Надеемся, что вскоре Ольга обретет личное счастье.

Кстати, Ольга Бузова прилетела в столицу Армении на концерт. 4 января она выступает на фестивале в Dvin Music Hall. Похоже, пока многие российские артисты проводят время в отпуске, поющая телеведущая работает не покладая рук. Наверняка скоро 36-летняя поп-дива присоединится к отдыхающим знаменитостям.


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