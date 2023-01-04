5 причин смотреть сериал “Стрим” c Денисом Власенко

Одна из первых ролей Дениса Власенко

Актер Денис Власенко засветился в российской киноиндустрии еще благодаря драме Ивана И. Твердовского “Подбросы”, вышедшей в 2018 году, но по-настоящему прославился после выхода провокационного сериала Happy End о мире вебкама. В интервью Денис рассказывает, что при выборе ролей у него три критерия: классный сценарий, классный режиссёр, классный персонаж. И добавляет, что съемки пилотной серии “Стрима” были так давно, что, возможно, опыт этих съемок и был у истоков формирования критериев. Сейчас Денису 25 лет, но он все так же убедительно и тонко играет израненных подростков, у которых есть своя правда. Жора – именно такой: он надевает шлем не ради хайпа, а потому что он действительно верит в то, что гласность может помочь решить проблемы.

Важные темы и социальный эксперимент

Авторы сериала определяют его жанр как социальную комедию, которая, как гоголевский “Ревизор”, вскрывает реальные и крайне серьезные проблемы общества, не выбиваясь из легкой, развлекательной интонации. В “Стриме” поднимаются темы школьного буллинга, халатности, безразличия учителей и других школьных работников, а главное, показывается, как люди, узнав о том, что их поведение транслируется, вдруг начинают отрицать все проблемы и вести себя по-другому. Более того, во время съемок “Стрима” произошел реальный социальный эксперимент: однажды съемочная группа не смогла разместиться на привычной им локации во дворе, так как там начали экстренно ремонтировать дорогу с ямой. Оказалось, что жители давно жаловались на эту яму, но администрация приняла меры лишь тогда, когда узнала, что в этом дворе снимают сериал, который покажут по телевидению.

Необычный метод съемки

Для создателей сериала было важно сделать съёмку максимально реалистичной и живой, такой, чтобы зрители поверили в эффект стрима. Изначально планировалось оборудовать шлем Дениса Власенко реальной камерой, однако на этапе съемок пилота выяснилось, что такой шлем весит 9 кг, и носить его одновременно с актерской игрой безумно сложно. Тогда для Дениса изготовили комфортные пустые шлемы, а шлемы с камерой отдали дублеру и оператору Андрею Лунинскому.

Режиссёр сериала Рустам Ильясов работал над хитовым молодежным проектом “Трудные подростки”, при этом он намеренно искал новые приёмы для “Стрима”, чтобы даже в отдельных моментах не повторять опыт “Трудных подростков”, и в итоге нашёл киноязык с необычными визуальными решениями и неожиданными кадрами. В этом ему помогали и Лунинский, и сценарист Ришат Мухтаров. Фишкой “Стрима” стали не только “штормовые” съемки на ГоуПро, но и трогательные моменты подростковой жизни – например, красивая сцена на полуразваленном пирсе.

Супергерои в социальной комедии

Сериал не позиционируется как супергеройский, однако содержит множество отсылок и аллюзий на жанр, любимый миллиардами детей и взрослых по всему миру. Да и сам Денис Власенко подчеркивает, что Жора – это стопроцентный супергерой, у которого есть и костюм (его шлем), и суперспособность (смелость и постоянная съемка), и супергеройское имя Стрим, и даже красивая девчонка рядом (ее сыграла актриса Александра Дроздова), которая очаровывается то ли самим Жорой, то ли Стримом. А дома Жора рисует комиксы, в них он по-детски воображает себя супергероем. Все это выглядит тем более любопытно, что среда кругом исконно российская, региональная, как будто бы неподходящая для масштабного супергеройства.

Школьная жизнь и проблемы подростков

Подростковое кино всегда волновало и всегда будет волновать планету, на которой чем дольше мы крутимся, тем больше возникает вопросов, а сомнение – это именно то, что стоит во главе угла в таком кино. Действие “Стрима” происходит в школе, месте, всем нам хорошо знакомом – кто-то ее любил, кто-то ненавидел, но мало кто был равнодушен. Кроме социальных проблем, “Стрим” рассказывает и об обычной жизни школьников, которые дружат, влюбляются, обижаются, мирятся – в общем, действуют по классике подросткового кино. Молодые зрители оценят раскрытие этих тем и супергеройские отсылки, а взрослые вспомнят себя и заново переживут те моменты, которые могли случаться и в их жизни.