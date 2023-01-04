Немецкое электричество бьёт рекорды стоимости — но его якобы за бесценок продают в другие страны

Немецкие частные потребители платят рекордные суммы за электроэнергию, пишет Bild. Тем временем, Германия продаёт свою электроэнергию другим странам фактически за бесценок: причина заключается в сильных ветрах, из-за которых немецкие ветряные электростанции выработали слишком много электричества.



AP

Стоимость электричества в Германии высока как никогда, пишет Bild: в минувшее воскресенье сразу 636 энергетических компаний взвинтили цены на 60%. Согласно подсчётам, теперь немцам придётся тратить 44 цента за киловатт-час.

В сложившейся ситуации немецкие граждане экономят как могут: а на этом фоне немецкое электричество ещё и «раздаривают» за границу, отмечает издание. В частности, сейчас немецкое электричество продаётся в Бельгию, Данию и Австрию всего по 5 центов за киловатт-час.

Как пишет Bild, это вызвано тем, что из-за сильных ветров немецкие ветряные электростанции произвели больше электричества, чем необходимо. Как следствие, резко упала цена на бирже — но только для промышленных потребителей и энергетических компаний в Германии и за рубежом.

По словам представителя Министерства экономики ФРГ, частные немецкие потребители могут дождаться стабилизации цен к концу 2023 года, учитывая, что весь год стоимость электричества будет снижаться.