Во Франции больницы переполнены из-за нехватки врачей и тройной эпидемии

Французам всё сложнее записаться к врачу: к некоторым можно попасть только через полгода, передаёт BFM TV. Ушедших на пенсию медработников некем заменить, ситуацию осложняет тройная эпидемия коронавируса, гриппа и бронхиолита, а система здравоохранения нуждается в реорганизации.

В этом центре неотложной помощи всегда есть пациенты. Отцу пришлось привести свою больную дочь, потому что…

ОТЕЦ: Просто потому, что записи к педиатру нет, к врачу общей практики на этой неделе нет. Так что с детьми единственный выход остаётся здесь.

Такие же проблемы у этого пациента, который хотел прийти на приём к лечащему врачу, уехавшему на каникулы.

ПАЦИЕНТ: Здесь освободилось время, и я поспешил его занять, чтобы прийти на приём. Сроки ужасно затягиваются, так что если хотите посетить врача, нужно записываться за полгода.

В этом центре неотложной помощи, специализирующемся на посещениях на дому, несколько недель назад даже пришлось открыть третий кабинет в связи с растущим спросом.

ФРЕДЕРИК СУЛЬЕ, врач общей практики: У нас всё забито на ближайшие день–два по всем временным интервалам. Мы пытаемся сделать так, чтобы в любое свободное время к нам могли попасть пациенты, и каждый за полдня осматривает 35 больных. Очень много врачей уходит на пенсию, городских врачей не заменяют, и поэтому люди спешат туда, куда могут обратиться.

Общегородские медслужбы переполнены, что негативно сказывается на больницах, главным образом из-за тройной эпидемии коронавируса, гриппа и бронхиолита. Однако этот врач из поликлиники считает, что проблема имеет организационный характер, и призывает правительство с ней разобраться.

АРНО ШИШ, анестезиолог-реаниматолог в поликлинике Анри-Бомон (департамент Па-де-Кале): Что собираются делать власти, чтобы дать ему (пациенту. — ИноТВ) возможность с одной стороны посещать врача общей практики, а с другой — лечь на госпитализацию, если ему она нужна? Потому что во многих неотложках сейчас такая проблема — сложно госпитализировать больных. Нам необходимо реорганизовать нашу систему здравоохранения. Это не обязательно означает, что надо выделять больше денег: надо смотреть, куда идут деньги.

Так, некоторые медработники просят разрешить аптекарям или специально обученным медсёстрам продлевать рецепты, чтобы снизить нагрузку на систему здравоохранения.

Дата выхода в эфир 03 января 2023 года.