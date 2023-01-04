 

Во Франции больницы переполнены из-за нехватки врачей и тройной эпидемии

04.01.2023, 16:43, Разное
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Французам всё сложнее записаться к врачу: к некоторым можно попасть только через полгода, передаёт BFM TV. Ушедших на пенсию медработников некем заменить, ситуацию осложняет тройная эпидемия коронавируса, гриппа и бронхиолита, а система здравоохранения нуждается в реорганизации.

В этом центре неотложной помощи всегда есть пациенты. Отцу пришлось привести свою больную дочь, потому что…

ОТЕЦ: Просто потому, что записи к педиатру нет, к врачу общей практики на этой неделе нет. Так что с детьми единственный выход остаётся здесь.

Такие же проблемы у этого пациента, который хотел прийти на приём к лечащему врачу, уехавшему на каникулы.

ПАЦИЕНТ: Здесь освободилось время, и я поспешил его занять, чтобы прийти на приём. Сроки ужасно затягиваются, так что если хотите посетить врача, нужно записываться за полгода.

В этом центре неотложной помощи, специализирующемся на посещениях на дому, несколько недель назад даже пришлось открыть третий кабинет в связи с растущим спросом.

ФРЕДЕРИК СУЛЬЕ, врач общей практики: У нас всё забито на ближайшие деньдва по всем временным интервалам. Мы пытаемся сделать так, чтобы в любое свободное время к нам могли попасть пациенты, и каждый за полдня осматривает 35 больных. Очень много врачей уходит на пенсию, городских врачей не заменяют, и поэтому люди спешат туда, куда могут обратиться.

Общегородские медслужбы переполнены, что негативно сказывается на больницах, главным образом из-за тройной эпидемии коронавируса, гриппа и бронхиолита. Однако этот врач из поликлиники считает, что проблема имеет организационный характер, и призывает правительство с ней разобраться.

АРНО ШИШ, анестезиолог-реаниматолог в поликлинике Анри-Бомон (департамент Па-де-Кале): Что собираются делать власти, чтобы дать ему (пациенту. — ИноТВ) возможность с одной стороны посещать врача общей практики, а с другой лечь на госпитализацию, если ему она нужна? Потому что во многих неотложках сейчас такая проблема сложно госпитализировать больных. Нам необходимо реорганизовать нашу систему здравоохранения. Это не обязательно означает, что надо выделять больше денег: надо смотреть, куда идут деньги.

Так, некоторые медработники просят разрешить аптекарям или специально обученным медсёстрам продлевать рецепты, чтобы снизить нагрузку на систему здравоохранения. 

Дата выхода в эфир 03 января 2023 года.


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