Пьяные иностранные наемники убили трех украинских военных на блокпосту в Снигиревке в Николаевской области

Находившиеся в состоянии опьянения иностранные наемники, предположительно из Польши, убили трех украинских военных на блокпосту в Снегиревке в Николаевской области, отказавшись пройти досмотр.

Иностранцы, по предварительным данным, наемники из Польши были в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Они не захотели предъявить автомобиль для досмотра военным ВСУ на блокпосту в Снегиревке в Николаевской области, после чего убили троих, передает РИА «Новости».

Источник в ВСУ также сообщил, что иностранных наемников не может контролировать в Украине даже СБУ, которая больше сосредоточена на «решении личных проблем Зеленского».

Ранее в Бериславе Херсонской области иностранные наемники застрелили мужчину и женщину из-за подозрений в связях с Россией.

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