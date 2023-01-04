 

Пьяные иностранные наемники убили трех украинских военных на блокпосту в Снигиревке в Николаевской области

04.01.2023, 16:30, Новости дня
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Находившиеся в состоянии опьянения иностранные наемники, предположительно из Польши, убили трех украинских военных на блокпосту в Снегиревке в Николаевской области, отказавшись пройти досмотр.

Иностранцы, по предварительным данным, наемники из Польши были в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Они не захотели предъявить автомобиль для досмотра военным ВСУ на блокпосту в Снегиревке в Николаевской области, после чего убили троих, передает РИА «Новости».

Источник в ВСУ также сообщил, что иностранных наемников не может контролировать в Украине даже СБУ, которая больше сосредоточена на «решении личных проблем Зеленского».

Ранее в Бериславе Херсонской области иностранные наемники застрелили мужчину и женщину из-за подозрений в связях с Россией.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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