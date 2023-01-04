Сумки через плечо станут одним из самых модных аксессуаров 2023 года: особенности и самые актуальные модели кросс-боди

Сумка кросс-боди впервые интегрировалась в женскую моду в 1955 году благодаря Коко Шанель. С тех пор данный аксессуар стал одним из самых любимых среди представительниц прекрасного пола всех возрастов. В текущем 2023 году он также сохранит свои лидирующие позиции. Разбираемся, какие модели будут актуальны.

Особенности

Отличительные особенности сумки кросс-боди — это небольшой размер и длинный ремешок. Аксессуар надевается наискосок через плечо – приблизительно так носят сумки почтальоны. В то же время отличить кросс-боди от мессенджера или почтальонки достаточно легко.

Она достаточно небольшая, поэтому в нее точно не поместятся документы формата А4, нетбук или ноутбук. Зато подобные вещи без труда можно положить в тот же мессенджер.

У кросс-боди есть масса достоинств. Например, благодаря ремешку руки всегда остаются свободными. Также сумка находится спереди, всегда перед глазами, что минимизирует риски кражи. Еще один ее плюс — это функциональность. Нужные вещи всегда находятся под рукой, и найти их можно очень быстро, ведь, в отличие от шоппера, в этом аксессуаре есть немало отделений для хранения различных предметов.

Рассматриваем наиболее актуальные модели в текущем году.

С цепочкой

Настоящий хит текущего года — это сумки на цепочках. Цепочка вместо ремешка может быть толстой или тонкой, серебристой или золотистой. Такой аксессуар прекрасно вписывается как в повседневный, так и в вечерний лук и способен освежить и преобразить даже самый скучный образ.

Сэдл

Эта сумка имеет полукруглую форму. Изначально была задумана в ковбойской эстетике, имела декор в виде бахромы и отличалась коричневым оттенком. Сейчас же ассортимент данной модели безграничен. Можно выбрать сэдл любого цвета и дизайна.

Геометрической формы

Отлично интегрируются в офисно-деловой стиль кросс-боди правильной геометрической формы (например, прямоугольника, трапеции и т. д.) с плотными стенками. Она сделает любой образ более формальным и строгим.

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В данном случае рекомендуется отдавать предпочтение однотонному аксессуару. Универсальный вариант, который подходит для одежды любого цвета – это бежевый. А вот черная сумка обязательно должна с чем-то сочетаться – с вещами или с обувью.

С тиснением

Если вам не слишком импонируют однотонные нейтральные сумки без декора и в то же время отсутствует желание приобретать броский аксессуар, рассмотрите золотую середину в виде кросс-боди с тиснением. Фактурный рисунок или узор уже сам по себе украшает аксессуар, делая его более изысканным и эксклюзивным. Вы можете выбрать как геометрический принт, так и тиснение под змею или крокодила, например.

Разноцветная

Если вам больше импонирует молодежный стиль, то вы вполне можете отдать предпочтение разноцветной сумке. Если на ней будет эмблема известного бренда, то это станет приятным бонусом. Максимально эффектным получается образ, когда совпадает цветовая гамма кросс-боди и верхней одежды.

Если подбираете сумку в спортивном стиле, для повседневного использования, тогда помимо дизайна обращайте также внимание на комфорт и удобство. Чем больше будет в сумке отделений, тем лучше.