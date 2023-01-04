Плюшевое пальто – уютно и модно: с чем эффектно комбинировать такую шубку (идеи)

В современной моде большое внимание уделяется практичности и удобству одежды. И неудивительно, что этой зимой в моду вошло мягкое уютное плюшевое пальто, которое покорило сердца модниц по всему миру. В статье мы расскажем, с какими элементами верхней одежды, обувью и аксессуарами сочетать плюшевое пальто, чтобы выглядеть стильно.

Женственность и элегантность

Длинную плюшевую шубу можно носить со многими предметами одежды, в том числе с юбкой! Также она прекрасно смотрится с кожаными брюками – еще одним трендом этого сезона.

Для создания нежного образа плюшевое пальто можно сочетать с платьем или широкими белыми брюками.

Повседневный образ

Бежевое пальто хорошо сочетается со свитером и ботильонами. А если вы предпочитаете более практичную обувь, то замените ботильоны на любимые кеды или кроссовки.

Внимание к деталям

Если сомневаетесь, всегда сочетайте нейтральные цвета с яркими оттенками. Длинное пальто карамельного цвета будет выглядеть стильно в сочетании с замшевыми брюками. Завершите образ дерзкими солнцезащитными очками и сумкой через плечо.

Еще один пример удачного сочетания аксессуаров с элементами верхней одежды.

Не бойтесь экспериментировать со своими любимыми аксессуарами.

Любой образ будет смотреться более выигрышно с правильно подобранными сумкой и обувью.