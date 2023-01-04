Мнение: Польза от праздников, Виндоус для россиян и строительный рекорд-2022

1. В «Школе Капитализма» я излагаю свои мысли по поводу новогодних праздников и прочих значимых мероприятий такого рода. Цитирую из начала статьи (ссылка):



Чиновники обожают юбилеи. Круглая цифра, будь то 50 лет или 100 тысяч выпущенных изделий, идеальный предлог, чтобы потратить силы и деньги на организацию праздника. Объяснять ничего и никому не надо — человечество вот уже много тысяч лет устраивает формальные мероприятия в некоторые дни календаря. И напрягать голову тоже не надо, так как юбилеи накатываются на нас сами собой: это самый банальный повод для праздника, какой только можно себе вообразить.



Если сделать шаг в сторону от традиций и задуматься об их смысле, получается местами странно. Вот, к примеру, популярный в Сети мем из сериала «Офис» (ссылка). Кэвин, — толстый парень с характерной внешностью клерка, — считает что-то на листке бумаги: «…67, 68, 69, *улыбается*, 70…». Дурацкая шутка с точки зрения инопланетянина, так как нет ничего странного или смешного в том, что некое двузначное число обозначает известную позицию из Камасутры. Однако мы, современные люди, придаём таким совпадениям значительно больше значения, нежели они математически заслуживают…

2. Микрософт восстановил доступ к скачиванию Виндоус для россиян, однако не все уверены, что Микрософту можно доверять (ссылка):



Почти все обратили внимание на эту новость:

“Корпорация Microsoft вернула возможность скачивания операционной системы Windows для россиян – пользователи могут снова скачать и установить Windows 11,10, Windows 8.1 и Windows 7. ” <…>

Напомню, ещё 2017 году портал WikiLeaks опубликовал очередную порцию хакерских инструментов ЦРУ. Тогда эксперты обнародовали эксплоит для Windows под названием Athena. Инструмент был предназначен для взлома абсолютно любой версии ОС от Microsoft, начиная от Windows XP и заканчивая Windows 10, и позволял получить контроль над атакуемой системой.

Athena был способен загружать на компьютер жертвы вредоносное ПО для выполнения определенных задач, а также добавлять/ извлекать файлы в/из определенных директорий на атакуемой системе. Оперативники ЦРУ могли менять настройки во время выполнения программы в зависимости от поставленной задачи. Таким образом, с помощью эксплоита ЦРУ могло получить контроль над каким угодно компьютером под управлением Windows и добыть любые сведения.

Athena был создан в августе 2015 года – спустя всего один месяц после выхода Windows 10. Разработчиком инструмента являлась не сама спецслужба, а американская компания Siege Technologies. Производитель позиционировал себя как ИБ-компанию, специализирующуюся на разработке «технологий для наступательных действий в кибервойне».

С самого начала проект Athena создавался с целью обхода антивирусных решений. Было ли выпущено исправление для эксплуатируемой Athena уязвимости, неизвестно. Microsoft и ЦРУ никак не прокомментировали публикацию WikiLeaks.

И в этой связи внезапная “доброта” Microsoft выглядит несколько более понятной и логичной. Девять месяцев назад, обрезав возможности обновления своих продуктов на территории России, Microsoft заодно обрезала и американским спецслужбам возможности внедрения своих шпионских закладок в российские компьютеры через систему обновления программ, что, безусловно, стало неприятным сюрпризом для спецслужб. И, выждав время, они, похоже, решили вернуть себе канал внедрения и доступа.

3. Темпы и масштабы строительства в России продолжают расти (ссылка):

Несмотря на все сложности, 2022 год оказался рекордным с точки зрения строительства жилья и дорог.

Например, за год было уложено 165 миллионов квадратных метров асфальта (это именно на дороги, не считая парковок, дворов и т.д.). В пересчете получается 165 квадратных километров. Таким количеством асфальта можно полностью закатать территорию государства Лихтенштейн (160 км2).

Если принять ширину 2 полосной дороги за 8 метров, то 165 млн м2 хватит на 20 миллионов метров дороги, т.е. 20 тысяч километров. Это как дорога от Петербурга до Владивостока и обратно.

Если такой объем полотна был уложен за год, то можно условно считать, что каждый день в России укладывалось 54 километра асфальтовых дорог. Более чем по 2 километра в час. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Действительно, неплохой темп.