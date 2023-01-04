Марка Xiaomi продала 300 тысяч Redmi K60 за 5 минут

Новый флагманский смартфон Redmi K60 приобрели в количестве 300 тысяч устройств всего за 5 минут.

Такие данные озвучили представители китайского бренда. На данный момент уже опубликовано огромное количество положительных отзывов от довольных клиентов, оценивших по достоинству улучшенную модель. Напомним, модель Redmi K60 получила модификации Redmi K60E и Redmi K60 Pro, отличающиеся размерами и производительностью.

Для смартфонов предусмотрели процессоры Dimensity 8200 и Snapdragon 8 Gen 2 для разных конфигураций. Вместе с тем остальные характеристики смартфона пока не раскрывают, остальные подробности будут озвучены после выхода аппарата в остальных странах.