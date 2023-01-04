На блогеров теперь распространяются новые правила YouTube

YouTube ввел более строгие требования к монетизации роликов из видеоигр. Это вызвало большое разочарование среди контент-провайдеров. DTF располагает дополнительной информацией.

Новые правила монетизации игрового контента требуют, чтобы видео не содержало ненормативной лексики. YouTube не будет платить за видео, содержащие насилие или пытки персонажей из игры, а также 3D-модели мертвых тел. Кроме того, жесткие ограничения наложены на секс и инсинуации. YouTube не разрешает монетизацию видео с провокационными звуками или движениями (даже если они могут быть показаны в виде силуэтов, под одеялами) Открытая демонстрация полового акта и связанных с ним телесных жидкостей теперь запрещена.

Некоторые видеоблогеры пострадали от новых правил, поскольку они вступили в силу 31 декабря 2021 года. Сначала новые правила были применены к создателям контента на YouTube, которые загружали на YouTube видеоролики на тему выживания и космического ужаса. Под их действие попала игра The Callisto Protocol. Это видео содержит натуралистичные сцены расчленения человека.