 

Путин поручил создать российскую комиссию по разработке беспилотных авиационных систем

04.01.2023, 15:50, Разное
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Президент РФ Владимир Путин поручил властям создать комиссию по правовому развитию беспилотных авиационных систем в России. Кремль опубликовал официальное распоряжение.

В документе говорится, что возглавит эту комиссию Андрей Белоусов, первый заместитель председателя правительства России. Новая комиссия создана для подготовки “согласованных предложений по реализации государственной политики в этой области” и решения задач, связанных с разработкой, сертификацией производства и эксплуатацией беспилотных авиационных систем. Глава российского государства также дал ряд других поручений.

Новая комиссия должна быть создана до 15 февраля 2023 года. В дальнейшем эта комиссия будет представлять Путину сводные отчеты о разработке беспилотных летательных аппаратов. Первый доклад должен быть подготовлен к 30 апреля, а в дальнейшем – раз в год.

Путин также распорядился создать благоприятные условия для роста рынка беспилотных самолетов. Еще одним поручением стало утверждение стратегии развития беспилотных самолетов до 2030 года, а в перспективе до 2035 года. За каждым пунктом был закреплен ответственный.
Ранее Путин создал должность для Дмитрия Медведева, своего первого заместителя в военно-промышленной комиссии.


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