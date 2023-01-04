 

Данные ЭКГ смарт-часов Apple Watch могут быть использованы для прогнозирования стресса

04.01.2023, 15:50, Разное
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Исследователи из канадского Университета Ватерлоо завершили первое исследование, которое показало, что данные ЭКГ смарт-часов Apple Watch могут быть использованы для прогнозирования стресса. Об этом пишет The Daily Mail.

Согласно документам, участники исследования получили iPhone 7 под управлением iOS 15 и смарт-часы Apple Watch Series 6 с приложением ЭКГ на две недели. В исследовании участвовали как женщины, так и мужчины в возрасте 18-65 лет. Участники должны были записывать данные не менее шести раз в день, каждый раз с интервалом в три часа. Перед снятием ЭКГ участники заполнили анкету. Это было сделано для того, чтобы оценить уровень стресса.

Вариабельность сердечного ритма – это характеристика, которая может косвенно указывать на стресс. Она регулярно измеряется с помощью электрокардиографа. Согласно исследованию, связь между уровнем стресса и различными биомаркерами открывает возможность разработки технологий для измерения стресса.

Ученые утверждают, что у прибора нет функции измерения стресса, но он способен довольно точно предсказывать состояния “без стресса”.
Ранее сообщалось, что американский коллективный иск был подан против Apple за непрофессиональное использование функции мониторинга уровня кислорода в крови у цветных пользователей Apple Watch.


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