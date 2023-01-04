Водитель применял методы НЛП и несколько лет выманивал деньги у добросовестных автоинспекторов

Ленинский районный суд Краснодара приговорил к 8 годам тюремного заключения автолюбителя, несколько лет незаконно изымавшего личные средства инспекторов ГИБДД на территории трёх субъектов РФ.

Из материалов следствия известно, что водитель намеренно притворялся пьяным и специально ездил с номерным знаком с индексом 79, принадлежащим Еврейской автономной области. Это провоцировало инспекторов на остановку его транспортного средства с предложением пройти проверку на алкотестере. Однако, как отмечают сотрудники ГИБДД, затем у них возникло непреодолимое желание отдать все имеющиеся при себе деньги злоумышленнику. Незаконно завладев средствами, он тут же уезжал.

Такой фокус мужчине удалось провернуть несколько десятков раз, пока его автомобиль не был эвакуирован на штрафстоянку за неправильную парковку. Когда водитель пришёл забирать транспортное средство, его узнал один из потерпевших.

Помимо прочего, злоумышленнику надлежит выплатить своим жертвам убытки в размере не менее чем 526 млн рублей. Точная сумма ещё подсчитывается.

—