 

Брухунова реанимировала потерявшего пульс Петросяна после отмены концерта

04.01.2023, 15:32, Разное
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77-летний российский юморист Евгений Петросян и 33-летняя арт-директор Татьяна Брухунова состоят в браке уже три года. Их сыну Вагану почти три года. Семья смотрится гармонично и постоянно проводит время вместе, несмотря на сплетни.

2 января Евгений Петросян выступил с сольным концертом в Малом зале Кремлевского дворца и показал поклонникам, что в свои 77 лет выглядит и чувствует себя отлично и вполне работоспособен. Его жена Татьяна Брухунова была в этот день рядом. Она сидела в зале и наблюдала за работой мужа. Малолетний сын пары Ваган в это время был у бабушки.

В своем аккаунте Татьяна Брухунова показала на видео, что Евгений Петросян до сих пор собирает полные залы: на кадрах был аншлаг, зрители приветствовали юмориста бурными аплодисментами. Таким образом Брухунова опровергла слухи о том, что Петросян якобы остался не у дел.

“Видео для тех, кто пускает фейки о том, что артист Петросян не собирает зрительные залы. 1400 мест, аншлаг”, – отметила Брухунова. Так она реанимировала потерявшего в инфополе творческий пульс Петросяна.

Напомним, в начале осени прошлого года в Сочи отменился концерт Евгения Петросяна, после чего разгорелся скандал. Тогда в Сети поползли слухи о том, что Петросян якобы не набирает залы, и интерес к его персоне у поклонников давно угас. Петросяна возмутили такие сплетни, и он публично опроверг их, так что все было тщетно.


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