 

“Меня вылечат”: лишившаяся густой шевелюры Утяшева напугала россиян

04.01.2023, 15:31, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Павел Воля и Ляйсан Утяшева вместе уже целых 10 лет. Их крепкому союзу можно только позавидовать. Супругов объединяют не только семейные заботы, но и работа. Например, недавно они вместе снялись в юмористическом пародийном проекте “Самоирония судьбы”.

На съемочной площадке Утяшева изобразила героиню Натальи Крачковской из фильма “Иван Васильевич меняет профессию”. Между дублями гимнастка записала для поклонников видео вместе с Ольгой Бузовой, которая в новом фильме сыграла Галю – возлюбленную Жени Лукашина.

В кадре Ляйсан предстала в рыжем парике. Стоя рядом с поющей телеведущей, супруга Павла Воли сдернула парик и показала небрежно обстриженные волосы, чем напугала россиян. Как оказалось, это тоже парик, из-за которого Утяшева на время, образно говоря, лишилась густой шевелюры.

“И тебя вылечат, и меня вылечат!”, – сказала спортсменка Ольге.

Ранее 37-летняя Ляйсан Утяшева пожаловалась поклонникам на свое состояние. По словам гимнастки, у нее сил совсем нет. Тогда супруга комика Павла Воли спрашивала у народа, как справиться с болезнью. Что случилось со спортсменкой, писали “Дни.ру”.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.11.22 / Обновить цвет можно безопасно: 4 наиболее щадящих типа окрашивания

14.08.22 / Мнение: Симулятор Алхимика (Potion Craft)

30.12.21 / Названы самые разорившиеся в 2021 году российские миллиардеры

31.07.22 / Летом на 71% увеличилось количество рабочих мест в ночную смену

29.04.21 / Для улучшения демографии Онищенко требует заблокировать ролики Эрика Давидыча

21.04.21 / Российский флот обеспечит безопасность поставок санкционированной иранской нефти в Сирию

16.11.22 / Мальчик и девочка: после теста на беременность в животике Орбакайте обнаружили двоих

18.07.22 / Албания начнет переговоры о вступлении в ЕС 19 июля

25.10.22 / Мнение: Судьба воина

22.06.22 / BMW X3 следующего поколения 2025 года впервые замечен в виде более крупного X1

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика