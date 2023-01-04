 

Завязывай со спиртным: наотмечавшейся вдове Этуша стала являться белочка

04.01.2023, 15:31, Разное
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Новогодие праздники вдова проводит на даче – в любимом загородном доме Владимира Этуша в поселке Долгиниха Мытищинского района. Здесь, недалеко от Истры, артист жил почти 20 лет, проведя последние годы именно тут.

Телевизор – одно из главных ее развлечений во время каникул. Но не потому, что там показывают что-то очень умное, интересное или познавательное, как любит вдова, нет. Просто ей нравятся анимированные белки, которые в дни новогодних каникул скачут по экрану.

Придумал белок главный дизайнер Первого Евгений Райцес. Он использовал последние достижения компьютерной анимации, создавая 3D-модели зверушек, чуть ли не по волосинке отрисовывая им шерстку. Для их создания было использовано несколько технологий. Изначально это была акция к 25-летию канала, когда белки пародировали известных ведущих. Но они так понравились аудитории, что теперь появляются во многих проектах и взаиможействуютс реальными людьми.

Вдова Этуша тоже попала под их очарование. Хотя изначально испугалась – думала, что от обилия спиртного в праздники ей стала являться “белочка” в виде галлюцинации.

“Обожаю новогодних белок на Первом канале, которые в экран с той стороны стучат, – говорит Елена Этуш. – Я когда в первый раз увидела, охренела и подумала, что пора с Просекко (итальянское сухое игристое вино – Прим. ред.) завязывать”.


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