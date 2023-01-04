 

“Мы должны продолжать доверять людям”: Шакира об исцелении после разрыва с Пике в новогоднем обращении к фанатам

04.01.2023, 15:30, Разное
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С наступлением нового года 45-летняя Шакира начинает жизнь с чистого листа. В своем личном блоге певица опубликовала воодушевляющий пост, в котором рассказала о том, как чувствует себя после прошлогоднего расставания с экс-защитником “Барселоны” Жераром Пике. Шакира назвала измены бывшего “предательством”, но в то же время добавила, что готова отпустить эти отношения и двигаться дальше.

Даже если в новом году наши раны все еще кровоточат, у времени есть хирургические инструменты. Даже если кто-то предал нас, мы должны продолжать доверять другим. Сталкиваясь с презрением, продолжайте знать себе цену. Потому что хороших людей больше, чем плохих. Больше людей сочувствующих, чем безразличных, – написала звезда. – Наши слезы не напрасны, они орошают почву, из которой вырастет наше будущее, и делают нас более человечными, чтобы мы продолжали любить, даже испытывая сердечную боль.

Эмоциональное послание Шакиры набрало более 2-х миллионов лайков. К слову, в начале декабря в сети появились слухи о новом романе певицы, которые она опровергла в официальном заявлении для испанского ¡HOLA!. Тогда она подчеркнула, что у нее “нет ни партнера, ни иллюзий на сей счет”.

Шакира и Жерар Пике расстались в июне прошлого года на фоне измен футболиста. Они были вместе 11 лет. У пары двое общих сыновей: 7-летний Саша и 9-летний Милан. 

В ноябре 2022-го Жерар Пике в слезах покинул родной футбольный клуб. О решении уйти из “Барселоны” после 14-ти лет в команде он объявил за несколько дней до того.


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