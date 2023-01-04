Замглавы МИД Польши – Германия относится к нам, как к вассалам

Отказ ФРГ от выплаты Польше репараций за ущерб в ходе Второй мировой войны демонстрирует полное неуважение Берлина к Польше и польскому народу, пишет Der Spiegel, ссылаясь на слова замглавы польского МИД Аркадиуша Мулярчика. Мулярчик заявил, что Германия хочет расширить своё влияние и относится к Польше, как к вассалу.



AP

Польша и Германия уже давно спорят по поводу репарационных выплат за ущерб, нанесённый в ходе Второй мировой войны, пишет Der Spiegel. На днях замглавы польского МИД подверг правительство ФРГ жёсткой критике.

«Германия не проводит дружественной политики в отношении Польши. Они хотят расширить здесь своё влияние и относятся к Польше, как к вассалу», — приводит издание слова Аркадиуша Мулярчика. Мулярчик заявил, что отказ Берлина от переговоров по выплатам репараций демонстрирует абсолютное неуважение в отношении Польши и польского народа. Замминистра также отметил, что Варшава продолжит с Берлином диалог по поводу репараций с помощью международных организаций.

Ранее в МИД Польши сообщили, что получили от Германии официальную ноту с отказом от выплаты репараций, пишет Der Spiegel. Между тем, правящая польская партия «Право и справедливость» в сентябре потребовала от ФРГ выплаты €1,3 трлн в рамках компенсации за ущерб в ходе Второй мировой. Германия же, в свою очередь, не видит правовых оснований для подобных требований: в октябре 2022 года глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что вопрос по репарациям закрыт.

Немецкая сторона объясняет свою позицию тем, что в 1953 году коммунистическое правительство Польши отказалось от немецких репараций, пишет Der Spiegel. Однако нынешние польские власти настаивают на недействительности того решения, поскольку Варшава тогда действовала под давлением со стороны СССР.