Мнение: Документальное кино

Начался традиционный фестиваль документального кино «Новой» и «Артдокфеста».

Были сомнения, стоит ли проводить фестиваль…. Но, как сказал Довлатов, «жизнь продолжается, даже тогда, когда ее, в сущности, нет».

И люди продолжаются, даже когда перестаешь верить в их существование.

Фильмы, которые можно посмотреть здесь, — это фильмы о жизни, в которую нельзя вламываться. Которую нельзя кощунственно прерывать. Разрушать под разными предлогами. О хрупкой человеческой жизни. В которой есть место любимому делу, детям, котам и собакам, влюбленности, ошибкам, надеждам на будущее. И даже снежному человеку.

Нет только места и времени на гибель и убийство.

Программа фестиваля:

04 января 2023. Фильм-открытие. «Бессмертный» Ксении Охапкиной.

05 января 2023. «Кто тебя победил никто» Любови Аркус.

06 января 2023. «Дело» Нины Гусевой.

07 января 2023. «Начальник отряда» Никиты Ефимова.

08 января 2023. «Третья жизнь Марины Клещевой» Елены Демидовой.

09 января 2023. «Я живу в зоопарке» Владислава Зайцева.

10 января 2023. «Бабий край» Елены Жигаевой.

11 января 2023. «Вере Павловне снится сон» Светланы Прокудиной.

12 января 2023. «Лыжня» Никиты Сташкевича.

13 января 2023. «Мой друг Йети» Владимира Кривова.

Выложу здесь и итоговый за 2022-й год выпуск «НОВОЙ ВИДЕОгазеты»:

Новогодние каникулы продолжаются, может, у кого появится желание и время посмотреть.

Кадры из документальных фильмов отсюда

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