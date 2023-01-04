 

В Польше указали на слабость немецкой дипломатии из-за отказа обсуждать репарации

04.01.2023, 15:05, Новости дня
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Отказ Германии обсуждать вопрос военных репараций говорит о слабости немецкой дипломатии, сообщил заместитель министра иностранных дел республики Аркадиуш Мулярчик.

В интервью агентству РАР он отметил, что позиция Германии характеризует немецкую дипломатию как «достаточно слабую».

«У меня создается впечатление, что Германия вообще боится какой-либо дискуссии или дебатов, зная, что все их аргументы попросту будут опровергнуты», – приводит слова Мулярчика РИА «Новости».

Накануне Польша обратилась в ООН за помощью в получении репараций от Германии. В ноябре минувшего года Польша уведомила 50 стран о праве на репарации от Германии.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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