В Польше указали на слабость немецкой дипломатии из-за отказа обсуждать репарации

Отказ Германии обсуждать вопрос военных репараций говорит о слабости немецкой дипломатии, сообщил заместитель министра иностранных дел республики Аркадиуш Мулярчик.

В интервью агентству РАР он отметил, что позиция Германии характеризует немецкую дипломатию как «достаточно слабую».

«У меня создается впечатление, что Германия вообще боится какой-либо дискуссии или дебатов, зная, что все их аргументы попросту будут опровергнуты», – приводит слова Мулярчика РИА «Новости».

Накануне Польша обратилась в ООН за помощью в получении репараций от Германии. В ноябре минувшего года Польша уведомила 50 стран о праве на репарации от Германии.

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