В Германии потребовали уволить министра обороны после новогоднего поздравления

Лидеры немецкой оппозиции, партий ХДС и ХСС, Фридрих Мерц и Маркус Зедер обратились с требованием снять Кристину Ламбрехт с должности министра обороны Германии.

Политики рассказали газете Munchner Merkur, что бундесвер заслуживает более компетентного руководителя. Причиной их недовольства стала череда скандалов, связанных с Ламбрехт, информирует РИА «Новости».

Зедер же сравнил нынешнего министра обороны, закрепившегося в бундесвере, с экологическими активистами, которые приклеивают себя к стенам.

«Министр должна, наконец, уйти в отставку – или быть уволенной. Федеральный канцлер назначил госпожу Ламбрехт, теперь он должен решить и эту кадровую проблему. Наши солдаты не заслужили этого министра», – сказал он.

Напомним, новогоднее обращение министра обороны Германии Кристины Ламбрехт вызвало негодование у коллег и простых жителей республики. Так, во фрагменте видеозаписи Ламбрехт рассказала, что, несмотря на то, что в центре Европы бушуют боевые действия, у нее оказалось много особых впечатлений и встреч с интересными и замечательными людьми.

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