На первом месте – заколки-крабы: трендовые аксессуары для волос на 2023 год и главные их особенности

В наступившем году особое внимание уделяется аксессуарам, и это заслуженно. Благодаря им можно создать очень привлекательную и стильную прическу, которая однозначно привлечет восхищенные взгляды окружающих. Вот трендовые заколки 2023 года.

Заколки-крабы

Очень удобный и красивый аксессуар, который способен превратить обычную повседневную прическу в нарядную.

Сегодня в тренде однотонные крабы привычной формы, в то же время на вершине находятся оригинальные и нарядные изделия, инкрустированные стразами и камнями.

В зависимости от цели назначения (для повседневной носки или торжественного выхода) вы можете выбрать тот вариант, который вам больше всего нравится и подходит.

Ободок

В этом году в моде широкие ободки, и это очень удобно, поскольку они хорошо фиксируют волосы, не позволяя им падать на лицо. Кроме того, они очень привлекательны, и их можно сравнить с короной, которая выглядит стильно и поистине роскошно. Цвет ободка должен гармонировать с цветом волос или наряда.

Невидимки

Раньше невидимки соответствовали своему названию, поскольку были невидимыми. Сегодня они стали более массивными и используются не столько в качестве вспомогательных инструментов для удержания прически, сколько для красоты. Они также могут быть разной формы, цвета, а также создавать различные фигуры, для этого используется специальная техника их расположения.

Заколки с логотипами и геометрией

Очень стильно и эффектно смотрятся такого плана заколки. Их преимуществом является то, что они могут использоваться на волосах любой длины, в том числе и коротких.

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Лента для волос

Этот аксессуар давно был по заслугам оценен представительницами прекрасного пола, поскольку он делает образ более милым и женственным. Выберите ленту, которая гармонично сочетается с вашим нарядом, и станете просто обворожительной.

Тиара

По своей сути это обруч, но не с широким, а с тонким основанием. Такой аксессуар сделает прическу утонченной и максимально эффектной, а образ – привлекательным и женственным.

Бантики

Они также никогда не выйдут из моды, поэтому вы можете выбирать ту форму и цвет банта, которые вам понравятся и будут гармонично сочетаться с вашим нарядом. Аксессуар можно использовать в качестве декоративной заколки или закрепить им прическу (например, хвостик или «мальвинку»).

Ободок с эластичным гребнем

Снова возвращается модель, которую так любили модницы. Речь идет об оригинальном ободке, который не только привлекателен и эффектен, но и удобен, поскольку хорошо фиксирует волосы. Обычно его надевают поверх волос, убирая их с лица, однако можно использовать и в качестве украшения даже при наличии челки.

Блестящие гребни

Гребешки очень любили наши бабушки и прабабушки, затем их популярность временно стала меньше, и вот теперь молодые девушки вместе с мамами могут насладиться их прекрасным и изысканным видом. Сегодня они стали более стильными и нарядными и наряду с выполнением своих непосредственных функций (фиксация прически или элемента прически) украшают волосы.

Поэтому они украшены стразами и камнями, блестками, бусинами и жемчугом.