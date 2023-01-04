Тенденции очков на 2023 год: ретро, ​​смелые и экологичные оправы

Джейк Лоуренс является сотрудником фирмы-производителя очков и знает, какие тренды на данные аксессуары будут преобладать в текущем году. Выбор огромен, поэтому каждый точно найдет вариант себе по душе.

Цветовая гамма

Эксперт выделил два, казалось бы, диаметрально противоположных тренда-2023. Первый — это оправы очень ярких кричащих цветов. Например, салатового, розового, желтого и т. д. Второй тренд — это оправы в мягких пастельных оттенках, которые не так сильно бросаются в глаза.

Какой вариант выбрать, решать вам. Рекомендуется исходить из того, насколько тот или иной аксессуар уместен в конкретной обстановке. Например, если вы собираетесь на работу в офис, то очки в более сдержанных нейтральных тонах явно подойдут больше, чем яркие.

Форма оправ и экологичность

В моду возвращаются очки из семидесятых годов, в больших толстых оправах. Это прекрасная возможность придать любому образу нотку винтажности.

Кстати, очки в черепаховой оправе, которые до недавних пор считались старомодными, «бабушкиными», в этом году станут настоящим хитом. Поэтому смело можете их использовать для создания эксклюзивных самобытных образов.

Если вам импонируют смелые экстравагантные луки, то вы можете пополнить свою коллекцию очков аксессуарами в оправе в виде многоугольника, треугольника. Главное, чтобы очки гармонично дополняли ваш образ и преображали его.

Также в тренде экологичность. Все больше людей начинают отдавать предпочтение изделиям из переработанных вещей. Например, оправы для очков теперь можно делать из переработанных пластиковых бутылок и рыболовных сетей. И все благодаря современным технологиям.

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Плюс ко всему эксперты научились делать биоразлагаемые линзы. Это означает, что после утилизации изделия вы можете не переживать, что оно ухудшит экологическую обстановку. Именно таким изделиям Лоуренс призывает отдавать предпочтение в целях заботы об окружающей среде и о нашей планете.

Советы по выбору очков

Лоуренс рекомендует при выборе данного аксессуара учитывать форму своего лица. Например, если у вас круглое лицо, тогда вам больше подойдут квадратные или прямоугольные оправы.

Если у вас заостренные черты лица, четко выраженные скулы, тогда больше подойдут аксессуары с круглой, овальной оправой. Они помогут смягчить черты лица.

Очки-авиаторы – прекрасное решение для обладателей вытянутых прямоугольных лиц. Оправа «кошачий глаз» идеально подойдет, если у вас лицо в форме сердца.