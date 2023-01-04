Мнение: Галантный шланг

Вот мы с вами недавно обсуждали экологичные и неэкологичные шланги.

Среди экологичных шлангов очень часто встречается разновидность “галантный шланг”.

Для новичков поясню, что шланг – это полуэкологичный инструмент (то более, то менее экологичный), с помощью которого человек уклоняется, ускользает или прячется от запроса или от щипцов.

Из определения понятно, что экологичный шланг – это когда человек уклоняется или прячется от щипцов, а неэкологичный – когда человек ускользает или прячется от запроса, сделанного в границах.

Шланг часто называют “прикидывается дураком”, “строит из себя дурочку”, “перекидывает ответственность”, “прикидывается ветошью”, “хлопает глазами” и так далее. Все эти определения кое-как отражают суть, но имеют обвинительный тон, а это несправедливо по отношению к экологичным шлангам.

Например, галантный шланг – это вид экологичного шланга, с помощью которого мужчина не просто уклоняется от щипцов, но и как галантный кавалер помогает женщине сохранить лицо, дает ей фору для экологичного выхода из некрасивой ситуации, можно даже сказать делает за нее анти-щипцы.

Женщина ответить мужчине на щипцы галантным шлангом не может, потому что галантный шланг делается только на основании гендерной форы другой стороны, а гендерная фора есть только у дам. Другие шланги женщина тоже может делать, но не галантные.

И мы должны разобрать галантные шланги подробней, потому что это красивый и гуманный инструмент, который часто несправедливо считают манипуляциями.

Как выглядит галантный шланг?

Мы очень много раз встречали такой шланг в письмах.

Ситуации, в которых применяется галантный шланг, всегда похожи. Мужчина хочет уклониться от женских щипцов или женского паровоза, но так, чтобы не унизить даму, чтобы помочь ей выглядеть красиво в некрасивой для нее ситуации.

Но если на даме большая корона, она принимает этот галантный жест за кокетство мужчины или даже за призыв активней его атаковать.

Например.

1. “Я тебя не стою”.

Это самый популярный галантный шланг.

Когда женщина недовольна пассивностью мужчины или плохой динамикой отношений (часто отношений и вовсе нет), она в том или ином виде требует отчет от него. И галантный кавалер прикрывается вот таким шлангом, чтобы его отказ не звучал грубо, чтобы женщина не оставалась раздавленной и оскорбленной.

Если женщина не потеряла связь с реальностью из-за короны, она сразу понимает, что это отказ, сделанный в галантной форме. Такая форма позволяет ей сохранить лицо, а им обоим – возможность сберечь светский формат общения, здороваться и улыбаться друг другу, не шарахаться при встрече как враги. Если же представить, что мужчина ответил честно: “Не нравишься ты мне”, или еще честней и подробней: “Ты кажешься мне недостаточно красивой и умной для меня, не вызываешь влечения, мне с тобой скучно”, то непринужденно общаться после такого будет невозможно.

Следующим постом опишу, как женщине правильно отвечать на такой галантный шланг. А пока, если хотите, приводите ваши версии.

Как отвечают женщины в коронах вам хорошо известно:

“У тебя низкая самооценка, ты классный и не хуже меня”. “Неужели ты не понимаешь, что я тебя люблю?” “Как тебе доказать, что стоишь?” И тому подобное.

2. “Ты же сама ничего не хочешь”.

Чаще всего это тоже галантный шланг, но не всегда. Иногда это искренний упрек на косяки женщины. То есть женщина отказывается от встреч, постоянно куда-то убегает, ей все время некогда, но при этом она вдруг обвиняет мужчину, что тот не делает к ней шагов.

Отличить искренний упрек от галантного шланга очень легко. Для первого должен быть реальный и очень заметный перевес шагов мужчины. Если явного перевеса нет, это галантный шланг.

Женщинам в короне хочется думать, что это манипуляции “побегай за мной”.

Но даже если мужчина не против, чтобы женщина за ним побегала, его “не против” – это почти “все равно”. Она ему не противна, но вполне может стать противна, если всерьез начнет преследовать.

Поэтому критерий может быть только один: есть ли большой перевес шагов со стороны мужчины, то это упрек. Если нет, значит это “отмазка” и галантный шланг. А если есть перевес шагов со стороны женщины, тем более, толстый и длинный галантный шланг.

Как отвечать на такой шланг?

И почему не имеет значения, есть ли в галантном шланге доля кокетства, то есть против или не против мужчина, чтобы женщина проявляла активность?

3. “Зачем ты меня дразнишь?”

Самый изящный галантный шланг. Вариант: “Все бы вам, женщинам, потешаться” и тому подобное.

Изящный этот шланг в том смысле, что он никак не задевает самооценку женщину, обходит эту самооценку за версту.

Это приятно и полезно для женщин с самоуважением, они будут признательны мужчине за такую галантную форму отказа. Но женщина в короне получает стимул для ее роста и топливо для паровоза.

Очень важно заметить, что шланг – это завуалированный отказ на какой-то шаг, на какой-то активный запрос.

Именно отказ, а не согласие. И тем более не собственный запрос.

То есть вот шланг:

– Когда мы уже встретимся? (Пойдем обедать? и т.п)

– Зачем ты меня дразнишь?

Понятно почему? Вместо встречного шага – бла-бла.

А вот не шланг:

– Какой ты классный.

– Зачем ты меня дразнишь?

Здесь шага не было. На шар ответ такой же почти шар.

И вот не шланг:

– Не смогу сегодня встретиться, извини.

– Зачем ты меня дразнишь?

Здесь шаг назад от женщины. И упрек от мужчины. Никакого шланга.

То есть шланг – это именно уклонение от запроса, отказ сделать ответный шаг, не путайте это, это принципиально.

Иначе у некоторых все время “пингует”, “шлангует”, “пикует”, ни к селу ни к городу, просто понравился веселый сленг.

На этот тип галантного шланга тоже приведите правильный ответ, если хотите попробовать.

Все правильные ответы вписываются в однозначную концепцию, почему так и зачем. Если концепцию тоже объясните, будет отлично.

И еще опишите, почему женщина не может использовать галантный шланг по отношению к мужчине.

Галантный шланг – это галантный аванс, компенсация отказа. Женщина с самоуважением может использовать такую компенсацию для сохранения лица.

А почему женщины мужчинам свой отказ не могут так же компенсировать? Кто понимает?