Китайская копия Mercedes-Benz GLS от BAIC подешевела в 2,5 раза

В Китае выпустили новую версию полноразмерного внедорожника Beijing BJ90.

Представленный экземпляр выступает в качестве прямого конкурента для немецкого премиального внедорожника Mercedes-Benz GLS прошлого поколения. В свою очередь, автомобиль постарались сделать максимально уникальным, отличающимся по внешнему виду и ходовым качествам. С момента выхода модели Beijing BJ90, ее стоимость снизилась с 1,28 млн юаней до 488 тысяч юаней, что свидетельствует об удешевлении в 2,5 раза.

Кроме того, новый китайский внедорожник оснащен 3-литровым бензиновым двигателем, который выдает 333 л.с. мощности. Модель имеет более упрощенный интерьер, однако уровень функциональности сохранили достаточно обширным.