Мнение: О быстро найденных «стрелочниках»… А Путин опять весь в белом?

Начать, к сожалению, приходится не за здравие, а совсем наоборот. Ещё 26 российских военных пополнили скорбный мартиролог, и вместе с ними число погибших в Новый год увеличилось до 89 человек. Причём по состоянию на #сейчас никак нельзя исключить, что этот список ещё возрастёт: о завершении аварийно-спасательных работ на месте трагедии пока не сообщалось.

Тем временем российское Минобороны, не дожидаясь официальных выводов Следственного комитета и специальной комиссии по расследованию всех обстоятельств ЧП, уже назвало главных виновных.

«Основной причиной произошедшего стало включение и массовое использование, вопреки запрету, личным составом мобильных телефонов в зоне досягаемости средств поражения противника. Данный фактор позволил противнику запеленговать и определить координаты расположения военнослужащих для нанесения ракетного удара», — говорится в заявлении первого заместителя начальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-лейтенанта Сергея Севрюкова. Он также подтвердил, что удар по пункту временной дислокации одной из российских воинских частей в зоне спецоперации был нанесён в 0:01 мск «шестью реактивными снарядами системы залпового огня “Хаймарс”», четыре из которых попали в цель. «Реактивные снаряды с осколочно-фугасной боевой частью попали в здание, в котором располагались российские военнослужащие. От детонации [их] боевых частей… произошло обрушение перекрытий здания», — добавил Сергей Севрюков.

Согласно имеющимся данным производителя, масса унитарной боевой части ракет GMLRS серии М31 составляет 200 фунтов или около 91 кг. При этом масса собственно взрывчатого вещества составляет только 50 фунтов или около 23 кг. Как четыре таких снаряда могли собственной детонацией ВВ превратить в руины довольно большое по площади железобетонное здание, Бог весть.

Но, в общем, позиция МО РФ понятна: сами виноваты. Не те, кто собрал вместе многие десятки, если не сотни военнослужащих в одном здании в зоне досягаемости украинских РСЗО. И даже не те, кто по долгу службы обязаны были обеспечить исполнение инструкций о запрете пользования индивидуальными средствами сотовой связи там, где противник постоянно следит всеми имеющимися у него средствами радиотехнической разведки, а… Сами, всё сами. ©

Но тут, конечно, правомерен и другой вопрос. А была ли, на основе анализа опыта предшествующих месяцев, написана и утверждена на штабном уровне инструкция по выбору и организации мест размещения л/с в зоне спецоперации, учитывающая в том числе возможности дальнобойной высокоточной артиллерии противника? А если и была — то была ли она доведена до ответственных лиц, была ли исполнена в точности или, наоборот, нарушена в данном конкретном случае (и речь не только о запрете использования сотовой связи, который, по некоторым косвенным данным всё же соблюдался в ту роковую ночь)?

Потому что если такой инструкции, закреплённой приказом по МО РФ, вообще не было, или она не была доведена до всех ответственных лиц должным образом, или была, но учла не все нюансы — вопросы, наверное, стоило бы адресовать на самый верх. На самый-самый…

Но виноваты во всём, разумеется, стрелочники?

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